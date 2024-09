NOS

NOS Voetbal • vandaag, 14:58 Komt Sulemana nog naar Amsterdam? 'Vrees dat Ajax een probleem heeft' Guido van Gorp onderzoeksjournalist NOS Sport

Terwijl Steven Bergwijn met een grote grijns poseerde in het geelzwart van zijn nieuwe Saudische club Al-Ittihad, is er op de sociale media van Ajax nog altijd geen ronkend filmpje te bespeuren van zijn vervanger: Kamaldeen Sulemana.

Sterker: het is ten zeerste de vraag of de buitenspeler van Southampton überhaupt nog wel naar Amsterdam komt. "Ik vrees met grote vrezen dat Ajax nu een probleem heeft", zegt Michiel van Dijk, sportrechtadvocaat.

Ajax hoopte de Ghanese aanvaller maandagavond vlak voor het verstrijken van de transferdeadline (om 0.00 uur, middernacht dus) te huren. Maar sindsdien houdt de club de kaken stijf op elkaar.

Technisch directeur Alex Kroes zei in een interview op de website van Ajax: "We kwamen rond met Sulemana en hebben het papierwerk geüpload in het systeem, net voor de limiet. Daar is nu een discussie over ontstaan: of het wel of niet voor de deadline was." Ajax heeft bij wereldvoetbalbond FIFA om uitsluitsel gevraagd.

"Ik denk dat het een heel moeilijk verhaal gaat worden", zegt ook sportrechtadvocaat Frans de Weger, gespecialiseerd in de reglementen van de FIFA.

Wat is er nu precies aan de hand?

Het is de vraag of de huurder (Ajax) en verhuurder (Southampton) op tijd, vóór 0.00 uur maandagmiddernacht, de benodigde documenten hebben aangeleverd in het zogenaamde Transfer Matching System (TMS). Op dit online platform van de FIFA worden sinds 2010 de voetbaltransfers geregeld.

Ajax zegt "volop in de hectiek" dus "net voor de limiet" alles te hebben ingediend, maar wil niet toelichten hoe laat dan precies. Wat we wel weten is dat de transfer van Bergwijn iets meer dan een uur voor de deadline rondkwam.

De Weger: "In TMS hangt rechtsboven een deadlineklok. Die loopt af tot 00.00.00. Tot dan hebben clubs de tijd om alle papieren te uploaden. Denk aan het transfercontract, het spelerscontract; de financiële details."

"Ajax kan weliswaar alles één minuut voor twaalf hebben geüpload", zegt De Weger. "Maar als de andere club, in dit geval Southampton, dat niet op tijd heeft gedaan, is er geen match en geeft de FIFA geen groen licht. Dan gaat de transfer gewoon niet door. Alles moet voor 0.00 uur binnen zijn. Dat is de basisregel."

Het zou niet de eerste keer zijn dat een transfer op deze manier op het allerlaatste moment klapt. Zo was Leicester City in 2017 volgens de FIFA 14 seconden te laat geweest met het registeren van Adrien Silva. De middenvelder zou voor 24 miljoen overkomen van Sporting Portugal, maar te laat was te laat.

Deadline is deadline. Daar zit geen ruimte, ook niet in de jurisprudentie Frans de Weger, sportrechtadvocaat

Ook Hakim Ziyech zag begin 2023 zijn droomtransfer van Chelsea naar Paris Saint-Germain afketsen door gepruts met papierwerk. Evenals doelman David de Gea, die een paar minuten verwijderd was van een overgang van Manchester United naar Real Madrid.

De sportrechtadvocaten achten een gang van Ajax naar het internationaal sporttribunaal CAS niet vruchtbaar. De Weger, ook arbiter bij het CAS: "Dan wordt ertegenin geworpen: het is allemaal leuk en aardig om de schuld af te schuiven op de andere club of de bonden, maar jullie zijn dermate laat begonnen om deze deal rond te maken. Deadline is deadline. Daar zit geen ruimte, ook niet in de jurisprudentie."

Zo hoopte Leicester de transfer van Adrien Silva via het CAS alsnog rond te krijgen, maar de Premier League-club kreeg nul op het rekest. De Portugese middenvelder kwam pas in de winterstop naar de landskampioen van 2016.

"De verantwoordelijkheid ligt echt bij de kopende partij", zegt ook sportrechtadvocaat Van Dijk. "Wat dat betreft is het heel erg zwart-wit. Nee, er is geen grijs gebied. Dat is er bewust niet, echt om te voorkomen dat je kunt marchanderen. Als je die deadline niet strikt hanteert, dan is het hek van de dam."

Waar zou Ajax zich dan nog wel op kunnen beroepen? "Een technisch mankement, ja, dat zou kunnen", zegt De Weger. "Maar dat is nog nooit voorgekomen. En zoiets als een slechte WIFI-connectie of stroomstoring zal geen stand houden. Je bent er als club zelf verantwoordelijk voor dat het internet gewoon werkt."

De advocaten verwachten dat de FIFA binnen enkele dagen met een uitspraak komt over de huur van Sulemana.