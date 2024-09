Tien weken cel geëist voor bekladden monument Nicky Verstappen

De man is al meerdere keren veroordeeld voor het vernielen van het monument op de Brunssumerheide. Volgens het OM kiest hij er in sommige gevallen "bewust voor om zaken te bekladden die, direct of indirect, verbonden zijn aan bekende zaken van kindermisbruik en kindermoord". Zo staat de man ook terecht voor het bekladden van een pand van een van de zussen van de 9-jarige Gino , die in 2022 werd vermoord.

Gebiedsverbod

Uit rapporten van deskundigen blijkt dat er zorgen zijn over het psychosociaal functioneren van de verdachte, maar volgens het OM betekent dat niet dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Daarom is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien weken geëist. Volgens de regionale omroep L1 is die duur gelijk aan de periode dat de Heerlenaar in hechtenis zat.