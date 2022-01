Zwaardere straf voor Jos B. in hoger beroep: 16 jaar cel in zaak Nicky Verstappen

In het hoger beroep in de zaak Nicky Verstappen is Jos B. veroordeeld tot 16 jaar cel. B. is door het hof schuldig bevonden aan doodslag, één of meer ontuchtige handelingen, ontvoering en het verwerven en of bezitten van kinderporno.

De rechter weegt in zijn oordeel mee dat de nabestaanden twintig jaar lang in onzekerheid hebben geleefd over de vraag of er ooit iemand verantwoordelijk zou worden gehouden voor de dood van de 11-jarige jongen in 1998. Dat heeft extra leed veroorzaakt bij de nabestaanden van Nicky, in het bijzonder zijn ouders en zus.

Ook nam de rechter in overweging dat Jos B. nooit spijt heeft betuigd, en geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn handelen. Jos B. heeft altijd ontkend.

"De nabestaanden zullen nooit weten hoe Nicky zich zou hebben ontwikkeld", zei de rechter. "Zijn dood heeft diep ingegrepen in het leven van zijn ouders en zijn zus. Zijn vader heeft benadrukt dat Nicky nog iedere dag wordt gemist."

De rechter noemde ook de rol van de in juli doodgeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die altijd aandacht is blijven vragen voor de zaak en de ouders van Nicky Verstappen bijstond. In de rechtszaal was de zoon van De Vries, Royce, aanwezig om de nabestaanden van de jongen te ondersteunen.

Kijk hier een korte samenvatting van het oordeel van het Gerechtshof: