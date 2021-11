Jos B. praat over Nicky Verstappen, houdt vol dat de jongen al dood was

B. was op dag dat Nicky verdween naar eigen zeggen met de fiets op weg naar de Teverener Heide in Duitsland. "Ik koos voor een route door de natuur, dus via de Brunssummerheide. Onderweg stopte ik voor een plas. Iets trok mijn aandacht. Ik weet echt niet meer wat. Het was iets dat ik niet verwachtte. Als natuurmens vallen dingen die je niet verwacht het meeste op. Toen ben ik gaan kijken."

'Met stomheid geslagen'

Het bleek het lichaam van Nicky Verstappen. "Ik was met stomheid geslagen", aldus B. "Toen heb ik de kleding aangeraakt, die kleding een beetje rechtgetrokken, wat blaadjes weggehaald. En daarna heb ik hem bij de heupen gepakt en hem omgedraaid. Ik controleerde zijn vitale functies. Hij was koud. Dood. En toen kwam de angst, want ik had een verleden."

Hij doelt op zijn zedenverleden. Jos B. kwam in de jaren tachtig in aanraking met justitie na het aanranden van minderjarige jongens. "Een politieambtenaar heeft ooit tegen me gezegd: wat er ook gebeurt met een kind, we weten je te vinden. Dat maakte me angstig."

De rechtbank ging vorig jaar niet mee in het verhaal van B. "Zonder u, zonder uw handelen, had Nicky Verstappen op 11 augustus 1998 nog geleefd", zei de rechtbank. Al was er geen sprake van opzet, de dood van Nicky kan worden toegerekend aan B., luidde het oordeel.

Ook vader van Nicky spreekt

Vandaag praat ook de vader van Nicky Verstappen tijdens het hoger beroep in Den Bosch. Het is voor het eerst dat vader Peetje spreekt tijdens het proces. Tijdens de rechtszaak in Maastricht namen moeder Berthie en Nicky's zus Femke het woord.