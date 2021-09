Belastende verklaring tegen Jos B. kwam van moordenaar Hümeyra

De medegevangene die een belastende verklaring heeft afgelegd tegen Jos B., die is veroordeeld voor de dood van Nicky Verstappen in 1998, is Bekir E. Die zit een straf uit van twintig jaar en tbs voor de moord op de Rotterdamse scholiere Hümeyra (16).

Dat een medegedetineerde over B. had verklaard, bleek twee weken geleden. Vanochtend werd op zitting duidelijk dat het om E. gaat. Jos B. zou met hem hebben gesproken over de strafbare feiten waarvoor hij is veroordeeld. De precieze inhoud van de gesprekken is niet duidelijk.

Vandaag wordt een voorbereidende zitting gehouden voor het hoger beroep van B. Die werd vorig jaar veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het seksueel misbruiken en het ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen met de dood tot gevolg.

Peter R. de Vries

Het is de eerste zitting in het proces zonder Peter R. de Vries, die optrad als vertrouwenspersoon van de nabestaanden van Verstappen. Nicky's ouders dragen een shirt met het logo van het tv-programma van De Vries. Royce de Vries, de zoon van de vermoorde journalist en vertrouwenspersoon, zit naast hen.

De rechter zei bij aanvang van de zitting dat het hof is geschokt door de dood van De Vries. "Wij wensen de familie Verstappen en zijn zoon veel sterkte toe", zei de voorzitter volgens aanwezige journalisten. Ook het Openbaar Ministerie stond stil bij de moord.