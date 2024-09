NOS Een bezichtiging van een huurwoning

NOS Nieuws • vandaag, 07:36 Een woning tijdelijk verhuren mag vaak niet meer, maar gebeurt nog wel

Leen Kraniotis redacteur Economie



Online worden nog honderden woningen met een tijdelijk contract aangeboden, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Dat is mogelijk in strijd met een wet die op 1 juli is ingegaan, waarin staat dat verhuurders in principe geen nieuwe tijdelijke contracten mogen afsluiten.

De NOS hield bij hoeveel tijdelijke woningen op huursite Pararius worden aangeboden. Ook op Kamernet, een andere huursite, staan nog woningen tijdelijk te huur.

Op Pararius is het tijdelijke aanbod wel gedaald sinds begin juli:

In uitzonderingsgevallen mag een tijdelijk contract nog, bijvoorbeeld als de verhuurder normaliter in het huis woont en tijdelijk in het buitenland zit. Ook mogen studenten of mensen in scheiding nog een tijdelijk contract krijgen. Zo zijn er nog enkele uitzonderingen. Sommige adverteerders zeggen dan ook dat alleen uitzonderingen mogen huren.

Maar in veel gevallen staat in de advertentie niet waarom het een tijdelijk contract is. Mogelijk overtreden verhuurders dan de wet. De Woonbond, belangenclub van huurders, vindt dat slecht. "Adverteren met tijdelijke contracten, alsof die normaal zijn, is kwalijk", zegt een woordvoerder. "Verhuurders proberen het gewoon en zadelen woningzoekenden op met woononzekerheid."

Huurbescherming

Een tijdelijk contract dat niet onder de uitzonderingen valt is dus in strijd met de wet. Als een huurder vervolgens weigert te vertrekken, heeft die een goede kans dat een rechter hem gelijk geeft en hij huurbescherming krijgt, stelt huurrechtadvocaat Saskia Koerselman.

"De rechter zal oordelen dat ten onrechte een periode voor bepaalde tijd is benoemd en bepalen dat de overeenkomst geacht wordt te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Daardoor mag de huurder blijven, tenzij er een andere reden is dat die moet vertrekken, zoals slecht huurderschap. Of als de verhuurder de woning aantoonbaar en dringend voor eigen gebruik voor hemzelf of familieleden nodig heeft."

De Woonbond adviseert mensen die vast willen huren en de 'luxe' hebben om langer te zoeken, alleen akkoord te gaan met een contract voor onbepaalde tijd. "Je hebt dan wel de kans dat zo'n verhuurder zegt: ik verhuur niet aan jou, ik zoek een ander."

Uitzondering gezocht Sommige verhuurders willen dus alleen uitzonderingsgevallen, zodat ze tijdelijk kunnen verhuren. Zoals deze: "In eerste instantie zijn de woningen gereserveerd voor uitwisselingsstudenten, expats en working professionals op zoek naar een tijdelijke woonoplossing (door verbouwing, verkoop huis, relatieproblemen, stage of tijdelijk werk in Rotterdam). Of deze: "Alleen student toegestaan", voor een Amsterdamse studio voor elf maanden. Diegene moet dan wel veel geld hebben. De huur is namelijk 2350 euro. "Uitermate geschikt voor tijdelijke bewoning door een expat, gebruik van de woning tijdens verbouwing, echtscheidingssituatie", meldt een andere advertentie. Expats staan overigens niet op de uitzonderingslijst.

Voor mensen die dringend woonruimte zoeken, is het volgens de bond een optie om het tijdelijke contract te tekenen en er daarna een zaak van te maken. "Dat vergt wel wat. Je moet dan in de gelegenheid zijn om dat aan te gaan. Het zegt ook wel iets over het type verhuurder, die zal niet uitblinken in goed verhuurderschap."

Verhuurders onzeker

"Het is onbetwistbaar dat iedereen zich aan de wet moet houden, maar laten we niet vergeten dat we nooit voorstander van deze wet zijn geweest", zegt Kavish Partiman van Vastgoed Belang, de belangenclub van verhuurders. Wel snapt hij dat sommige verhuurders juist nu liever tijdelijk verhuren.

"Want er is veel onzekerheid voor verhuurders. Door de verhoging van de box-3-belasting en de Wet betaalbare huur kan hun rendement nihil of zelfs negatief worden." Verhuurders willen volgens hem nu even aanzien of verhuur nog wat oplevert en of er misschien maatregelen komen die hun rendement weer verbeteren of dat ze de woning beter kunnen verkopen. Dan is een vaste huurder in je woning niet handig.

Pararius: aanbieder verantwoordelijk

Pararius zegt dat de verhuurder en makelaar verantwoordelijk zijn voor een correct contract. De site heeft wel een gedragscode en controleert advertenties. "Als makelaars zich hier niet aan houden of in strijd met de wet handelen, kunnen we ze weren."

Ook kan Pararius advertenties offline halen op basis van klachten. Sinds 1 juli is dat nog niet gebeurd. "Tot zover is dat niet nodig geweest." Er zijn wel vier meldingen onderzocht, maar die waren oké volgens het bedrijf.

Kamernet legt de verantwoordelijkheid voor naleving van regels bij verhuurders. Verder benadrukt het bedrijf dat veel gebruikers studenten zijn en die vallen onder de uitzondering voor tijdelijke huur.