Getty Demi Schuurs (rechts) met haar Braziliaanse dubbelpartner Luisa Stefani

NOS Sport • vandaag, 21:17 Schuurs en dubbelpartner Stefani verliezen in kwartfinales US Open

Demi Schuurs is er met haar Braziliaanse dubbelpartner Luisa Stefani niet in geslaagd de halve eindstrijd van de US Open te bereiken. Het duo verloor in de kwartfinale in twee sets van Katerina Siniaková en Taylor Townsend: 2-6, 3-6.

Schuurs kwam in New York nog nooit verder dan de kwartfinales van het dubbelspel. Ook in 2018, 2020 en 2022 strandde ze - telkens met een andere partner - bij de laatste acht. Dit was de negende keer in haar loopbaan dat ze op de US Open stond.

Slordig

In het Louis Armstrong-stadion moesten Schuurs en Stefani direct hun servicegame afstaan. Ook op 2-4 werd het duo gebroken. Met vijf dubbele fouten in de eerste set waren ze veel slordiger dan hun tegenstanders.

Ook in de tweede set verloren Schuurs en Stefani meteen hun servicegame, waarna ze wederom continu achter de feiten aan liepen. Op 2-4 werkten ze nog vijf breakpunten weg, maar een ommekeer zat er niet meer in.

Later vanavond komt Wesley Koolhof in actie in de kwartfinales van het mannendubbelspel. Koolhof neemt het met zijn Kroatische partner Nikola Mektic op tegen het Amerikaanse duo Nathaniel Lammons en Jackson Withrow.