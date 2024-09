Swiatek dendert door naar kwartfinales US Open en treft Amerikaanse Pegula

Iga Swiatek is met groot gemak doorgedrongen tot de kwartfinales van de US Open. De Poolse nummer één van de wereld gaf ook Ljoedmila Samsonova, de mondiale nummer zestien, geen kans: 6-4, 6-1.

Swiatek, die in New York nog geen set verspeelde, serveerde uitstekend tegen de Russin, die in hun drie eerdere duels geen set had gewonnen. De Poolse verloor maar vier punten op haar eerste opslag en kreeg geen enkel breekpunt tegen.