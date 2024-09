ANP

NOS Sport • vandaag, 07:22 Gauff verliest achtste finale US Open van Navarro, Sabalenka wint van Mertens

Coco Gauff is in de achtste finales van de US Open uitgeschakeld. De Amerikaanse titelverdedigster verloor met 6-3, 4-6, 6-3 van Emma Navarro.

De 23-jarige Navarro, twaalfde op de wereldranglijst, kent dit jaar haar doorbraak. Ze haalde de derde ronde in Melbourne, de vierde ronde in Parijs en de kwartfinales op Wimbledon. In Londen was ze in de vierde ronde ook al te sterk voor haar landgenote.

De nummer drie van de wereld Gauff worstelde het hele toernooi met haar opslag, maar kwam in de tweede set terug van een break achterstand en leek het tij te keren. In de derde set waren de problemen terug: 60 onnodige fouten en 19 dubbele fouten in totaal.

Sabalenka wint wel

Aryna Sabalenka liet zich in New York niet verrassen. De Belarussische, vorig jaar de verliezend finaliste, was Elise Mertens (WTA-35) in de achtste finales met 6-2, 6-4 de baas.

Sabalenka en Mertens wonnen in 2019 op de US Open samen het damesdubbel. Toen het duo in 2021 ook het Australian Open had gewonnen, besloot Sabalenka om zich volledig op het enkelspel te richten.

Inmiddels is ze de nummer twee van de wereld. Haar prima opslag, dominantie aan het net en een geselende forehand waren Mertens te machtig. De Belgische kreeg in set twee nog wel breekkansen, maar op de lastige momenten vond Sabalenka (41 winners) steeds een oplossing.