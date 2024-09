Dimitrov door op US Open na vijfsetter tegen heethoofd Roebljov, ook Fritz kwartfinalist

Woede-uitbarsting Roebljov

Al vroeg in de partij, na precies twintig minuten spelen, stond Roebljov schreeuwend en stampend op de baan. De Rus was slecht begonnen en keek al snel tegen een 1-4 achterstand in games aan. Hij staat erom bekend zijn hoofd wel eens te verliezen bij tegenslag en dat gebeurde ook in New York.