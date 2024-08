Pro Shots Jannik Sinner tijdens zijn derderondepartij tegen Christopher O'Connell

NOS Sport • vandaag, 22:34 Sinner zonder moeite naar achtste finales US Open, ook Paolini verder

Jannik Sinner heeft in zijn derderondepartij op de US Open tegen Christopher O'Connell weinig tijd verspild. De Italiaanse nummer één van de wereldranglijst versloeg zijn Australische tegenstander binnen twee uur in drie sets: 6-1, 6-4, 6-2.

De twee stonden twee keer eerder tegenover elkaar. In 2021, op hardcourt in Atlanta, ging de winst naar O'Connell. Sindsdien heeft Sinner een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

Missertjes

Sinner stond vandaag in een mum van tijd met 5-0 voor en na de gewonnen eerste set kon hij zich zelfs wat missertjes veroorloven. Spannend werd het niet in de tweede set in New York.

De genadeklap volgde na een vroege break in de derde set. Tekenend was de statistiek dat Sinner liefst tien breekkansen kreeg, terwijl hij zijn tegenstander niet één breekkans gunde.

In de achtste finales treft Sinner de Amerikaan Tommy Paul of Gabriel Diallo uit Canada. Die staan momenteel tegenover elkaar.

Paolini zet goede vorm door

Eerder op de dag plaatste Jasmine Paolini zich ten koste van Joelia Poetintseva voor de achtste finales van het vrouwentoernooi. De Italiaanse nummer vijf van de wereld versloeg haar Kazachse tegenstander in twee sets: 6-3, 6-4.

In de achtste finales treft Paolini de Tsjechische Karolina Muchova, die vandaag in twee sets (6-4, 6-2) won van Anastasia Potapova. Paolini is samen met titelverdedigster Coco Gauff de enige tennisster die dit seizoen op iedere grand slam minimaal de vierde ronde heeft gehaald.

Reuters Jasmine Paolini viert een punt in haar partij tegen Joelia Poetintseva

Paolini, dit jaar verliezend finaliste op Roland Garros en Wimbledon, reikte in vijf eerdere optredens op de US Open nooit verder dan de tweede ronde.

Wisselvallig spel

In haar partij tegen Poetintseva kwam Paolini vandaag in beide sets al rap een break voor. Ze profiteerde van het wisselvallige spel van Poetintseva, die prachtige punten afwisselde met een mispeer of een bal in het net. Dat leidde tot woede bij Poetintseva, wat weer resulteerde in nog meer afzwaaiers.