USA Today Sports Novak Djokovic

NOS Sport • vandaag, 05:52 Titelverdediger Djokovic verrassend uitgeschakeld door Popyrin op US Open

Titelverdediger Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van de US Open. De Serviër verloor in vier sets van de nummer 28 van de wereld, de Australiër Alexei Popyrin (6-4, 6-4, 2-6 en 6-4)

Het is de eerste overwinning van de 25-jarige Australiër op Djokovic. De twee stonden drie keer eerder tegenover elkaar: in Tokio in 2019 en dit jaar op de Australian Open en op Wimbledon.

"Hij komt steeds dichterbij en klopt op de deur", zei Djokovic al na zijn winst in de tweede ronde van de US Open over zijn aankomende tegenstander. En dat bleek: vooral in de eerste en tweede set was Popyrin bij vlagen de dominantere van de twee met vooral zijn machtige forehands. In de derde set zette Djokovic aan en hoewel ook de Australiër weer breakkansen kreeg, trok de Serviër die set relatief eenvoudig naar zich toe (6-2).

Luidruchtig publiek

In de vierde set ontspon zich een spannende partij met over en weer breakkansen waarbij beide spelers het luidruchtige publiek regelmatig bespeelden na fraaie gewonnen rally's. Op 2-2 in de vierde set wist Popyrin een cruciale break te plaatsen na een lange game.

Nadat 'Djoko' Popyrin bijna terug wist te breken, volgde opnieuw een lange game op de service van de Serviër die Popyrin naar zich toe wist te trekken. De Serviër herstelde zich, brak terug en won met moeite zijn eigen servicegame. Het bleek slechts uitstel van executie. Met een love game bekroonde de Australiër de mooiste zege uit zijn carrière.

Het betekent dat de Serviër voor het eerst sinds 2017 in één jaar geen van de vier Grand Slam-titels weet te winnen. Wel won Djokovic dit jaar voor het eerst olympisch goud.