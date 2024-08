ANP

NOS Sport • gisteren, 23:52 Griekspoor kansloos onderuit in derde ronde US Open tegen Dimitrov

Tallon Griekspoor is uitgeschakeld op de US Open. De 28-jarige tennisser uit Haarlem kon in de derde ronde niet verrassen tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, de nummer negen van de wereldranglijst. Hij verloor in drie sets: 3-6, 3-6, 1-6.

Voor de Nederlander, veertigste op de ranking, was het bereiken van de derde ronde een evenaring van zijn beste prestaties op een grandslamtoernooi. Het lukte hem eerder dit jaar op de Australian Open en Roland Garros. In New York kwam hij in de vorige drie edities niet verder dan de tweede ronde.

In de vorige ronde zag Griekspoor zijn Argentijnse tegenstander Sebastián Báez na één set opgeven. Zodoende kon hij zich zonder al te veel energie te verbruiken voorbereiden op de partij tegen Dimitrov, de Bulgaar die dit toernooi nog geen set had verloren.

Kapotgeslagen racket

Hoewel Griekspoor na die zege aangaf niet op zo'n manier te willen winnen, was hij tevreden met zijn spel. Die goede vorm had hij nodig tegen Dimitrov, die hij alleen als trainingspartner enkele keren tegenover zich heeft gehad.

De goede vorm vertaalde zich niet in een spannende partij tegen de veertienvoudig US Open-deelnemer. In de hele wedstrijd wist Griekspoor niet één breakpoint af te dwingen. Op eigen service moest hij wel zes breakpoints toestaan en daarvan wist de 33-jarige Dimitrov er liefst vijf te benutten.

In de tweede set namen de frustraties de overhand bij Griekspoor, die uit woede een racket kapotsloeg. Maar ook daarna veranderde het spelbeeld niet.

Dimitrov behield met zijn sterke services, zijn inside-out geslagen forehands en zijn backhandpasseerslagen de overhand. Aan de overkant produceerde Griekspoor een aantal afzwaaiers, waardoor de derde set een eenzijdig verloop kende.

Van de Zandschulp

Door de uitschakeling van Griekspoor is er nog één Nederlander actief in New York. Botic van de Zanschulp, die een dag eerder voor een sensatie zorgde door wereldtopper Carlos Alcaraz te verslaan, neemt het in de derde ronde op tegen de Brit Jack Draper, de nummer 25 van de wereld.