AFP Daniil Medvedev

NOS Sport • vandaag, 08:12 Medvedev en Swiatek probleemloos door op US Open

Daniil Medvedev heeft probleemloos de achtste finale van de US Open bereikt. De enige van de nog overgebleven spelers bij de mannen die het toernooi al eens won, won in drie sets van Flavio Cobolli: 6-3, 6-4, 6-3.

De Rus en de Italiaan vochten onder zware omstandigheden - het was warm en benauwd in New York - in lange rally's om de punten. Medvedev speelde vooral verdedigend sterk en haalde veel terug.

Beide spelers kregen genoeg breekkansen. Cobolli benutte er drie van de negen, Medvedev zeven van de twintig. "Het is vrij simpel. Als ik goed speel kan ik het toernooi winnen, als ik niet goed speel kan ik hier van iedereen verliezen", aldus de kampioen van 2021.

Ook Swiatek soeverein

Ook Iga Swiatek heeft zonder al te veel problemen de achtste finales van de US Open bereikt. De mondiale nummer één won in New York in de derde ronde met 6-4, 6-2 van Anastasia Pavljoetsjenkova.

Swiatek had de vorige ontmoeting met de Russin, vorig seizoen op het gravel van Rome, met 6-0, 6-0 gewonnen. Ditmaal bood de nummer 27 van de wereld veel meer tegenstand, al wist ze geen breekkansen te creëren.

AFP Iga Swiatek

In set twee maakte Swiatek slechts één onnodige fout. De toernooiwinnares van 2022 had vooraf even met Serena Williams gesproken. "Ze kwam op mij af. Ik zou haar nooit hebben aangesproken, dat durf ik niet. Ze gaf me veel positieve energie", zei Swiatek.

Wozniacki opnieuw door

De Deense Caroline Wozniacki haalde voor de tweede keer sinds haar rentree in 2023 de achtste finales van een grandslamtoernooi. De verliezend finaliste van 2009 en 2014, die ook vorig jaar de vierde ronde bereikte in New York, won met 6-3, 6-2 van Jessica Ponchet.

Wozniacki (WTA-71) stopte in 2020, kreeg twee kinderen en maakte in 2023 haar rentree. Wozniacki is de achtste speelster in het open tijdperk die op 34-jarige leeftijd of ouder de achtste finales haalt in New York.

Chris Evert, Martina Navratilova, Billie Jean King, Nancy Richey, Virginia Wade, Serena Williams en Venus Williams gingen haar voor.