Van Aert niks gebroken, wel diepe wond: 'Niet het jaar van Wout'

Wout van Aert heeft niets gebroken, maar wel een pittige wond na zijn val in de na de zestiende etappe in de Ronde van Spanje. Dat meldt zijn ploeg Visma-Lease a Bike. De Belg klapte tegen een rotswand en moest gehavend aan zijn knie en arm afstappen.

Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat Van Aerts hevige kniepijn wordt veroorzaakt door een diepe wond. "Die wond vereist intensieve zorg. Wout zal terugreizen naar België om zijn herstel voort te zetten", aldus zijn team.

"Het is triest om hem zo de Vuelta te zien verlaten", zegt ploegleider Grischa Niermann tegen de NOS. "Het geluk is niet aan onze kant dit seizoen. Het is jammer voor de ploeg, maar ook vooral heel zuur voor Wout zelf."

Dat klopt ook. Visma-Lease a Bike heeft behoorlijk wat pech gehad dit seizoen en Wout van Aert voorop. De Belg ging begin maart voor het eerst onderuit. Dat was tijdens de E3 Saxo Classic, waar Van Aert aan de voet van de Paterberg viel. Dat gebeurde terwijl hij met Mathieu van der Poel aan het strijden was om de zege.

De Visma-renner had na afloop wat pijn aan zijn elleboog en heup, maar de schade viel mee.

Dat was niet het geval toen Van Aert eind maart weer betrokken was bij een valpartij in Dwars door Vlaanderen. In de afdaling naar de Kanarieberg ging het mis. De Belg kon zijn weg na de val niet vervolgen en dat bracht hem in tranen.

Dat was ook niet zo vreemd. Hij brak zijn sleutelbeen en diverse ribben. Het voorjaar was daarmee ten einde en twee hoofddoelen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, kon hij niet rijden.

Ook de Giro d'Italia, waar Van Aert graag meerdere etappes op zijn naam had willen zetten, moest hij laten schieten. In die grote ronde kon ook zijn ploeggenoot Wilco Kelderman niet starten door een gebroken sleutelbeen en moesten Christophe Laporte, Olav Kooij en Cian Uijtdebroeks ook opgeven.

Vlak voor de volgende grote ronde, de Tour de France, was er opnieuw pech voor de Nederlandse formatie. Dylan van Baarle, Steven Kruiswijk en Sepp Kuss moesten de Tour missen. Jonas Vingegaard, die in de Ronde van het Baskenland, ernstig was gevallen, was wel op tijd fit. Van Aert kon, na zijn blessures, in de grootste wielerwedstrijd van het jaar geen etappes winnen.

Derde en vierde valpartij voor Van Aert

In de laatste grote ronde van dit jaar leek Van Aert zijn pech van dit jaar er helemaal uit te fietsen. De in Herentals geboren wielrenner was sterk, heel sterk. Hij wist drie etappes te winnen, had stevig de groene trui om zijn schouders en lag op koers om het bergklassement te winnen.

Maar het mocht niet zo zijn. Een derde valpartij, aan het begin van de zestiende etappe was nog niet fataal, maar een vierde val dit wielerseizoen maakte een einde aan zijn Vuelta.

"Het blijkt niet het seizoen van Wout te zijn", aldus Niermann.

