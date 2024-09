Roglic heeft spijt van fietswissel in Vuelta: 'Beter niet kunnen doen'

EPA Primoz Roglic

Het was een tegenvaller, de tijdstraf van twintig seconden die hij kreeg opgelegd na de Vuelta-etappe van gisteren, maar de ontspannend ogende Primoz Roglic lijkt zich er niet echt druk over te maken op de rustdag in aanloop naar de derde en beslissende week van de Ronde van Spanje. "Ik kan het niet veranderen, hè?"

De Sloveen dacht in de vijftiende etappe, met de steile Cuitu Negru als genadeloos slotstuk, de concurrentie te slim af te zijn door op 23 kilometer van de finish van fiets te wisselen. Het exemplaar met een enkel, klein voorblad en extreem grote tandwielen achter zou hem op de genadeloze berg voordeel moeten opleveren.

Dat deed het ook wel, zij het niet bijster veel. De nummer twee van het klassement pakte 38 seconden terug op rodetruidrager Ben O'Connor, maar raakte daarvan de helft weer kwijt aan de jurytafel. De kopman had na de fietswissel in zijn poging om weer aansluiting te vinden bij het peloton iets te lang achter de ploegleiderswagen gestayerd.

'Niet fijn'

"Als ik erop terugkijk, heb ik meer tijd verloren dan gewonnen", overdrijft hij een dag later met een veelzeggende lach. "Ik kan niet zeggen of ik het er wel of niet mee eens ben, maar ik vind het uiteraard niet fijn. Maar goed, ik zal het moeten doen met twintig seconden extra achterstand."

NOS Primoz Roglic wisselt zijn fiets voor een met kleinere versnellingen.

Achteraf bezien had de kopman van Red Bull-Bora-hansgrohe de truc beter achterwege kunnen laten, vindt hij nu, maar vooraf leek het een goed plan. "Het voordeel was dat ik een lichtere versnelling had voor de slotklim. En waarom zou je het niet proberen als de kans zich voordoet. Soms pakt het goed uit en soms juist niet. Maar goed, het is zoals het is, we hebben gedaan wat we hebben gedaan. Nu moet ik naar de komende dagen kijken."

Daarin moet de drievoudig Vuelta-winnaar (2019, 2020 en 2021) om te beginnen 63 seconden achterstand goedmaken op klassementsleider Ben O'Connor, die nog steeds profiteert van zijn coupe van anderhalve week geleden. De Australiër van Decathlon AG2R La Mondiale bekroonde toen een vroege ontsnapping met enkele kompanen met een ritzege en forse tijdwinst.

Hoewel O'Connor enkele fraaie eindklasseringen in grote rondes kan overleggen (vierde in de Giro van dit jaar en vierde in de Tour van 2021) was toch de verwachting dat hij niet al te lang de dans in het klassement zou leiden. O'Connor houdt echter knap stand. De marge slonk inderdaad, maar de rode trui hangt nog altijd om zijn ranke schouders.

O'Connor geen verrassing

"Hij is in een voortreffelijke vorm", stelt Roglic vast. "Duidelijk. Hij is ook een geweldige renner. Hij heeft al enkele goede resultaten bij elkaar gefietst. Wat dat betreft verrast hij dus niet echt. Hij staat aan de leiding omdat hij tijd gewonnen heeft dankzij een ongelooflijke prestatie. Hij heeft ons allemaal op achterstand gezet. En hij rijdt nog steeds heel sterk."

AFP Ben O'Connor in zijn rode leiderstrui

Maar de jacht op het leiderstricot gaat vanaf dinsdag onverdroten door. En hoewel er meer gegadigden zijn, lijkt de 34-jarige Roglic de aangewezen persoon om te aanval te openen. De vraag rijst of hij al snel wil toeslaan of wacht tot de laatste drie dagen, met twee aankomsten bergop en een afsluitende tijdrit over bijna 25 kilometer.

"Het koersverloop laat zich moeilijk voospellen", trapt de Sloveen een open deur in. "En het gaat niet alleen om mij, maar ook om het team en de concurrentie. Het is moeilijk om aan te geven waar je tijd kunt winnen, want soms gebeurt juist het tegendeel. Ik sta een minuut achter en dat is al beter dan een week geleden. Maar het is duidelijk: er is nog veel werk te doen. We moeten het beste geven, meteen vanaf morgen."