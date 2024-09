Getty Wout van Aert

NOS Wielrennen • vandaag, 17:48 Pechjaar vallende Van Aert compleet na exit in Vuelta, Roglic kan rode trui ruiken

Wout van Aert heeft de Ronde van Spanje verlaten. De Belg klapte in de zestiende etappe, die werd gewonnen door Marc Soler, tegen een rotswand en moest gehavend aan zijn knie en arm afstappen. Van Aert is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoeken, zo meldt ploegleider Grischa Niermann.

Primoz Roglic slaagde er op de Lagos de Covadonga net niet in de leiding in het algemeen klassement over te nemen van Ben O'Connor, maar sloeg op de pittige slotklim wel weer een belangrijke slag. Zijn achterstand is nog maar vijf seconden.

NOS De stand in het algemeen klassement na de zestiende Vuelta-etappe

Voor Van Aert van Visma-Lease a Bike kwam er dus een verdrietig einde aan de koers waarin hij eindelijk weer zijn oude vorm kon tonen. Hij pakte drie ritzeges, had de groene puntentrui stevig om de schouders en lag op koers om ook het bergklassement te winnen. En dat na een jaar vol tegenslag.

In plaats daarvan is er vandaag weer een nieuw hoofdstuk aan zijn rampseizoen toegevoegd. Aan het begin van het seizoen ging er al een streep door zijn voorjaar nadat hij meerdere botbreuken had opgelopen bij een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Stevige bergrit

Na een welverdiende rustdag op maandag - de dag ervoor stond de zwaarste etappe van de koers op het programma - begonnen de renners vandaag opnieuw aan een stevige bergrit in het noordwesten van Spanje, die ze over 181 kilometer van Luanco naar Lagos de Covadonga bracht.

Getty

Het verhaal van de loodzware etappe van zondag was het mislukte meesterplan van Primoz Roglic. De Sloveen hoopte klassementsleider Ben O'Connor met een fietswissel uit het rood rijden, maar verkleinde zijn achterstand slechts met enkele seconden, mede dankzij een tijdstraf.

De rit van vandaag bevestigde nog maar eens dat de Ronde van Spanje zich niet laat voorspellen. Deze keer was de hoofdrol voor Van Aert. De Belg had de groene puntentrui stevig om de schouders, maar moest noodgedwongen opgeven.

Rotswand

Van Aert had op de eerste twee serieuze beklimmingen van de dag - Mirador del Fito en Collada Llomena - wederom onderstreept de beste klimbenen te hebben. Maar op vijftig kilometer van de streep kwam hij hard ten val.

Het regende op de flanken van Lagos de Covadonga en Van Aert was in een afdaling niet voorzichtig genoeg. In een bocht klapte hij tegen een rotswand en daarbij bezeerde hij zichzelf zodanig dat hij kermend van de pijn moest afstappen.

Hij maakte op dat moment deel uit van een kopgroep bestaande uit zeventien renners. Ook Martijn Tusveld zat daarbij, net als UAE-teamgenoten Isaac Del Toro, Jay Vine en Marc Soler.

1:56 Van Aert stapt uit Vuelta na harde val tegen rotswand

Eerder op de middag was Van Aert ook al ten val gekomen, vlak na de start. Daarmee was er een voortijdig einde gekomen aan zijn vroege vluchtpoging. Toen kon hij nog verder en sloot hij bijtijds weer aan.

Nieuwe leiders

Van Aert had niet alleen de leiding in het puntenklassement, maar voerde ook het bergklassement aan. Kaden Groves (punten) en Jay Vine (berg) namen de kopposities van hem over.

Intussen was de kopgroep geslonken tot twaalf renners. Del Toro, die in dezelfde bocht als Van Aert ten val was gekomen, kon verder en keerde terug aan kop. Daarmee zaten er weer drie renners van UAE Team Emirates vooraan: Del Toro, Vine en Soler.

Vuelta live bij de NOS De laatste acht etappes van de Ronde van Spanje zijn live te volgen bij de NOS via een stream op NOS.nl en in de app. Morgen is de vijftiende etappe vanaf 13.50 uur te volgen via deze livestream.

De kopgroep begon met een fijne voorsprong aan de slotklim, de Lagos de Covadonga. Met stijgingspercentages tot wel twintig procent een loodzware.

Het was Soler die meerdere aanvallen plaatste en op vier kilometer van de streep alleen Max Poole en Filippo Zana nog achter zich had. De Spanjaard kwam uiteindelijk solo over de streep. Zana werd tweede, Poole eindigde als derde.

Strijd om de seconden

Achter de koplopers barstte vervolgens de strijd om de seconden los. Roglic kwam uiteindelijk vijf tellen tekort om de rode trui vandaag al over te nemen van O'Connor.

Zodoende werd het verhaal van vandaag niet de wissel van de wacht in de top van het algemeen klassement, maar de exit van de onfortuinlijke Van Aert.