EPA Kaden Groves juicht nadat hij Wout van Aert in Villablino heeft geklopt op de streep

NOS Wielrennen • vandaag, 17:20 Massasprint in Vuelta ondanks flinke klim: Groves klopt Van Aert

Kaden Groves heeft de veertiende etappe in de Vuelta gewonnen. De Australiër van Alpecin-Deceuninck klopte na 200 kilometer koers Wout van Aert op de streep. Corbin Strong kwam als derde over de finish in Villablino.

In de top van het klassement veranderde weinig. Leider Ben O'Connor behield zijn voorsprong op nummer twee Primoz Roglic, die op een achterstand van 1 minuut en 21 seconden staat. Wout van Aert verstevigde zijn koppositie in het bergklassement.

Dat het een massasprint zou worden, was vooraf niet ingecalculeerd. Op vijftien kilometer van de finish lag nog een top van de klim van de eerste categorie.

Strijd tussen O'Connor en Roglic

Wat gaat Roglic doen? Dat was de vraag die boven deze etappe zweefde. Gisteren zette de kopman van Red Bull-Bora-hansgrohe zijn ambities kracht bij door een flinke hap te nemen uit de voorsprong van zijn concurrent Ben O'Connor, die de rode leiderstrui draagt.

Zelf staat Roglic tweede in het klassement, maar gisteren bracht hij zijn achterstand terug van 3.16 minuten tot 1.21. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Sloveen de leiding overneemt. Zeker aangezien de Ronde van Spanje volgende week zondag eindigt met een tijdrit, zijn specialiteit.

Was Roglic van plan zijn machtige slotfase van gisteren direct een goed vervolg te geven? Geholpen door zijn knechten liet hij zijn Australische concurrent toen soeverein achter zich tijdens de lange, steile slotklim. Of wil hij in de laatste week stukje bij beetje van zijn achterstand goedmaken?

Goede vooruitzichten

Met weer een lange slotklim (de Puerto de Leitariegos) waren de vooruitzichten goed. Maar voordat de renners deze klim van de eerste categorie bereikten, moesten ze nog 200 kilometer afleggen, langs de fraaie wijngaarden, bergen en groene valleien in het noordwesten van Spanje.

AFP Het peloton rijdt door de vallei met de renners van Visma op kop

Na enkele mislukte vluchtpogingen slaagden zes renners er na 50 kilometer in een kopgroep te vormen. Jhonatan Narvaez, Xandro Meurisse, Marco Frigo, Isaac Del Toro, Victor Campenaerts en Harold Tejada begonnen met een voorsprong van 2 minuten aan de eerste klim, de Puerto de Cerredo.

Het zestal verloor op de Puerto de Cerredo, waar Meurisse de bergpunten pakte, twintig seconden van de voorsprong. Het was de lange slotklim van de eerste categorie, de Puerto de Leitariegos, die hen fataal werd. Met wind tegen viel de kopgroep uit elkaar.

Voor de top ingerekend

Op 19 kilometer van de finish en 3 kilometer voor de top, werd de kopgroep ingerekend door het peloton. Het was Van Aert die als eerste boven kwam, waarmee de Belg tien bergpunten pakte en zodoende de blauwe bollentrui nog steviger om zijn schouders hield. Van Aert draagt ook de groene puntentrui.

Even verderop brak er lichte paniek uit bij Roglic, die materiaalpech niet kon gebruiken in zijn strijd om de seconden. De Sloveen stond in de afdaling plots langs de kant met een lekke band, maar vond enkele minuten later weer de aansluiting.

De klassementsrenners hielden zich verder koest, zodat er ondanks de pittige slotklim een massasprint ontstond. Daarin mochten Groves en Van Aert duelleren om de winst. De Australiër drukte zijn wiel net iets eerder over de streep.

Morgen gaat de Vuelta verder met de vijftiende etappe, een 143 kilometer lange rit van Infiesto naar Valgrande-Pajares Cuitu Negru. Maandag volgt een rustdag.