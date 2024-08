NOS Wielrennen • vandaag, 17:45 Dunbar wint 11de etappe Vuelta, Roglic pakt tijd op rodetruidrager O'Connor

Eddie Dunbar heeft de 11de etappe van de Vuelta gewonnen. De Ierse renner van Jayco-AlUla sloop op goed gevoel weg uit een grote kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Daarachter was Quinten Hermans de ondankbare beste van de rest.

De man in de rode trui, Ben O'Connor, verloor op de slotklim 37 seconden op nummer twee Primoz Roglic die samen met Enric Mas aanviel. De Australische leider staat nog ruim drie minuten voor op de Sloveen.

Het Vuelta-peloton reed woensdag wederom in de fraaie regio Galicie, ten noorden van Portugal, waar het met een graad of 20 à 25 en een koel zeebriesje heerlijk koersweer was. Over 166,4 kilometers kregen de renners vier beklimmingen voor de kiezen, in en rond het stadje Padrón. Het is voor veel pelgrims een laatste stop op weg naar Santiago de Compostela.

Xandro Meurisse van Alpecin-Deceuninck was lang de eenzame koploper. Hij moest waarschijnlijk een springplank vormen voor een teamgenoot, maar na ruim 57 kilometer zat de solo van de Belg erop. Een kopgroep van van achttien man haalde hem bij. Daar zaten ook drie Nederlanders bij: Steven Kruijswijk, Gijs Leemreize en Sam Oomen.

Venijn in de staart

Het venijn zat 'm in de staart met een bergje van 2,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9 procent: de Puerto Cruxeiras. En zoals we gewend zijn in Spanje verliep die klim niet bepaald regelmatig.

Getty Sam Oomen zat in de 11de etappe van de Vuelta weer in de vlucht van de dag.

Maar al voor de grote kopgroep aankwam bij deze etappe-scherprechter, spatte de boel uiteen. Dankzij Victor Campenaerts, de Belg die volgend jaar bij Visma-Lease a bike fietst en deze zomer een prachtige Tour-etappe won. Hij kreeg onder andere Carlos Verona, Urko Berrade en Filippo Zana mee.

Op de Puerto Cruxeiras moest Campenaerts zelf passen, terwijl de genoemde renners Verona, Berrade en Zana ervan tussen gingen. Na de afdaling naar Padrón kwam er toch nog een aardige groep renners bij het drietal. Eigenlijk was het wachten op een eindsprint, maar Dunbar, Iers kampioen tijdrijden, was iedereen te slim af met een zeer goed getimede uitval.

Voor de klassementsrenners leek het wederom een rustige dag te worden zonder veranderingen in de top tien. Tot Roglic ook op de slotklim besloot aan te vallen. De Sloveen kreeg onder andere Mas met zich mee. O'Connor kon niet volgen en kwam geïsoleerd te zitten.

Zo tikte Roglic met vijf bergetappes in het verschiet een gevoelige tik uit aan de man in het rood.