Yates en Carapaz slaan grote slag in Vuelta: spanning stijgt in klassement

Adam Yates heeft met ruime voorsprong de zware negende etappe van de Vuelta gewonnen en doet weer mee boven in het klassement. Ook Richard Carapaz sloeg een reuzeslag.

Yates sprong mee in de vroege vlucht en pakte door zijn lange ontsnapping 3.45 minuten terug op Primoz Roglic en rodetruidrager Ben O'Connor. Hij klimt naar de zevende plek in het klassement.

Carapaz stijgt naar de derde plaats in het klassement. Roglic had op zijn beurt een mindere dag maar kon de schade te beperken door samen met zijn Spaanse rivaal Enric Mas over de streep te komen.

De dag begon nog somber voor UAE Emirates, de ploeg van Yates. Kopman João Almeida startte door een coronabesmetting niet in de bergrit van Motril naar Granada in de Sierra Nevada. Daardoor kreeg Yates de volledige vrijheid om zich een weg terug in het klassement te vechten.

De Brit schoof samen met twee ploeggenoten mee met een omvangrijke kopgroep van 26 renners. Eén Nederlander zat mee: Gijs Leemreize. Het peloton gaf de vluchters een maximale voorsprong van vijf minuten.

Vroege aanval Carapaz

Op de eerste van drie beklimmingen van de eerste categorie brak de koers verder open. Carapaz demarreerde daar en zijn Education First-ploeg toverde een mooie truc uit de hoge hoed.

De vooruitgeschoven ploeggenoot Darren Rafferty had zich gespaard in de kopgroep en wachtte op zijn kopman. De jonge Ier bracht Carapaz een stuk dichter bij de vroege vluchters.

ANP Richard Carapaz slaat een reuzeslag

De kop van de koers zou Carapaz echter niet zien. Yates doseerde zijn inspanning goed en reed overtuigend naar de ritzege. Achter hem werd Carapaz tweede, op een achterstand van ruim anderhalve minuut.

"Dit is geweldig", zei Yates in een eerste reactie. "Om eerlijk te zijn kan het klassement me niet veel schelen. Vandaag draaide het puur om de ritzege."

Slechte dag Roglic

Achter hem waren de renners wél bezig met het klassement. Al vroeg in de finale bleek dat Roglic een slechte dag had. Op de laatste klim van de dag had hij moeite met het tempo, waar Mas gebruik van probeerde te maken.

De Spanjaard van Movistar knalde weg achter de rug van de Sloveen en reed een minuut voorsprong bij elkaar. Mas had echter pech, want er volgde nog een afdaling, met tegenwind en lange stroken rechtdoor. De eenzame renner is daar in het nadeel ten opzichte van een groep.

Mas haalde alles uit de kast en viel bijna zelfs in het ravijn, na een slecht genomen bocht. Uiteindelijk werd hij toch ingerekend door een groepje klassementsrenners, met daarbij Roglic en O'Connor.

AFP Roglic had een moeizame dag en verloor de bergtrui aan Yates

"Ik had echt de benen niet", zei Roglic. "Ik ben heel blij dat het over is. Ik had ook last van mijn rug. Het was een hele zware slotklim en ik ben blij dat er maandag een rustdag is."

Grote verliezers

Achter hem konden veel renners die de schade niet beperken. Mattias Skjelmose en titelverdediger Sepp Kuss kwamen 5.35 minuten na Yates over de streep. Lennert Van Eetvelt kwam ten val en verloor 7.21 minuten.

Isaac Del Toro verloor op zijn beurt meer dan een half uur, en Antonio Tiberi, vierde na acht etappes, gaf zelfs op.

Dinsdag krijgen de renners opnieuw een zware etappe voorgeschoteld, met de lastige Alto de Mougás (9,9 kilometer aan 6,1 procent) in de finale. Wederom een onvoorspelbare etappe, waar iedereen met goede klimbenen kans maakt op de ritzege.