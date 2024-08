Almeida heeft corona en gaat niet meer van start in Ronde van Spanje

João Almeida stapt niet meer op in de negende etappe van de Vuelta a España. De Portugees van UAE Emirates, die voor aanvang van de achtste rit derde in het klassement stond, heeft corona.

De 26-jarige Almeida, dit jaar vierde in de Tour de France, kende zaterdag een zware dag en kukelde van plek 3 naar plek 26 in het klassement.

Almeida verloor bijna 5 minuten in een korte slotklim naar de finish in Cazorla. "Hij voelde zich slap en niet lekker", vertelde de teamarts van Team UAE Emirates. "Na een PCR-test wisten we dat hij corona heeft."