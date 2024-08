AFP Wout van Aert

NOS Wielrennen • vandaag, 17:59 Van Aert sprint met overmacht naar ritzege Vuelta, Roglic pakt zes seconden terug

Wout van Aert heeft zijn tweede etappezege van deze Vuelta a España geboekt. De Belg van Visma-Lease a Bike was in de massasprint van de zevende etappe veruit de sterkste.

De rode leiderstrui blijft stevig om de schouders van de Australiër Ben O'Connor. Primoz Roglic probeerde op de enige klim van de dag iets goed te maken van zijn flinke achterstand in het klassement (4.51), maar wist slechts zes seconden in te lopen.

Saai koersverloop

De rit over 180 kilometer van Archidona naar Córdoba kende een allesbehalve zinderend koersverloop. Xabier Isasa was de enige in het peloton die wel in de vlucht van de dag wilde zitten en kreeg dan ook een lange solo cadeau.

Bekijk hier de sprint in Córdoba

0:20 Van Aert sprint met overmacht naar tweede ritzege Ronde van Spanje

Een dag vooruit rijden had de Bask van Euskaltel-Euskadi al eerder deze Vuelta gedaan. Ook in de derde etappe zat hij in de kopgroep. Toen hield Isasi, die zijn debuut in een grote ronde beleeft, het 170 kilometer vol.

Dit keer bedroeg de maximale voorsprong van Isasa 8,5 minuut in de etappe. Visma-Lease a Bike en Alpecin-Deceuninck, die met respectievelijk sprinters Wout van Aert en Kaden Groves in de gelederen, voerden het peloton aan in de heel ontspannen jacht op de eenzame koploper.

Roglic valt aan

Met nog dertig kilometer te gaan, vlak voor de Alto del 14%, werd Isasi ingerekend en was zijn solo-avontuur voorbij. Edoardo Affini van Visma-Lease a Bike trok het peloton de klim op en werd even later afgelost door de mannen van Red Bull-BORA-hansgrohe, de ploeg van Roglic.

AFP Ben O'Connor in de rode trui

Het was onderdeel van het plan van Roglic, die na het voorwerk van zijn ploeg tot twee keer toe demarreerde, wilde tijd terugpakken op rodetruidrager O'Connor. Maar O'Connor bleef in zijn buurt, waardoor de winst van Roglic beperkt bleef tot zes seconden, die hij bij mag schrijven omdat hij als eerste boven is op de Alto del 14%.

In de afdaling besloot Marc Soler ervandoor te gaan. De Spanjaard reed al snel een voorsprong van twintig seconden bij elkaar, maar dat zinde Van Aert niet, die zijn zinnen had gezet op de zevende etappe. Van Aert ging zelf in de achtervolging op Soler. Maar zowel de Belg als Soler werd ingelopen.

De etappe eindigde daardoor zoals verwacht in een massasprint, waarin Van Aert nog genoeg energie overhad om met overmacht naar de zege te sprinten.