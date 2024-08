NOS Wielrennen • vandaag, 18:10 Tsjech Bittner verrast Van Aert en Groves en sprint naar Vuelta-ritzege in Sevilla

Pavel Bittner heeft voor een verrassing gezorgd door de vijfde etappe van de Vuelta a Espana te winnen. De Tsjech (21) van dsm-firmenich PostNL sprintte naar de zege in Sevilla, waar iedereen rekende op een derde editie van het duel tussen Wout van Aert en Kaden Groves.

Van Aert en Groves wonnen beiden al een rit en leken ver boven de andere sprinters uit te steken, maar verkeken zich op de Paseo de Cristóbal Colón op de jonge Tsjech.

Op anderhalve kilometer van de finish had Groves bijna zijn volledige ploeg in treinformatie voor zich. Van Aert wachtte niet af tot zijn grote concurrent aan de sprint begon, maar de Belg ging daardoor zelf te vroeg en timede ook zijn 'jump' op de finish niet optimaal. Uit onverwachtse hoek profiteerde Bittner.

Hij kon haast niet geloven dat hij, hoe nipt ook, voor Van Aert over de streep kwam. "Om Wout te verslaan in een langere sprint, waarin hij een van de beste van de wereld is, is crazy. Toen de kans er kwam ben ik vol gas naar de finish gegaan, op een of andere manier heeft het gewerkt."

NOS Het verschil tussen Bittner en Van Aert op de streep

De massasprint in Sevilla was de verwachte uitkomst van de qua parcours misschien wel makkelijkste etappe van deze Ronde van Spanje. De Vuelta wordt gevreesd om zijn vele hoogtemeters en moeilijke aankomsten, maar op de vijfde dag lag de sprintersploegen nauwelijks iets in de weg.

Alleen de temperaturen in het zuiden van Spanje maakten het voor de renners opnieuw een zware dag. Van Fuente del Maestre in Extremadura werden 177 kilometers overbrugd om te finishen in de hoofdstad van Andalusië.

Gesink op kop

Onderweg herhaalde zich het patroon van de twee relatief vlakke etappes in Portugal, eerder deze week. Een kopgroepje van Spaanse renners met minuten voorsprong en mannen als Robert Gesink urenlang op kop van het peloton.

In zijn laatste grote ronde rijdt de Achterhoeker tot nu toe voornamelijk in dienst van Wout van Aert, die alleen bij de bergop aankomst van dinsdag niet op het podium eindigde.

Uur na uur bepaalde Gesink het tempo in het peloton, in samenwerking met collega-hardrijders van de concurrerende ploeg Alpecin-Deceuninck.

AFP Gesink op kop van het peloton

Vaste klant Ibon Ruiz (Kern Pharma) ging voor de derde keer in vier dagen in de aanval. Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) reed geheel vrijwillig met Ruiz mee, zonder dat er ook maar een bergpunt te verdienen viel.

Bij de tussensprint in La Algaba, een historisch plaatsje in de buurt van Sevilla, waren de vluchters al gegrepen. Groves versloeg daar Van Aert, Bittner spaarde zijn krachten met oog op de belangrijkste sprint van de dag.

Derde profzege

Op de lange aankomstlaan leek Groves over de beste papieren te beschikken, maar liep het uit op een zenuwslopende sprint tussen Van Aert en Bittner, die pas nadat de finishfoto uitsluitsel gaf, kon juichen.

Met zijn ritzege in de Vuelta zet Bittner de volgende stap in zijn nog jonge carrière. De Tsjech won onlangs in de Ronde van Burgos zijn eerste én tweede profzege.

De Vuelta gaat donderdag verder met een bergetappe die start in een supermarkt uit de keten van de hoofdsponsor van de rode leiderstrui. Dat gebeurt zonder Rui Costa, die woensdag in de starten van Sevilla ten val kwam met EF-ploeggenoot Owain Doull, waarna de Portugees op moest geven.