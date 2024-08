NOS Wielrennen • vandaag, 17:52 Van Aert wint in rode trui derde etappe Vuelta met machtige sprint

2:29 Van Aert klopt concurrentie in massasprint Vuelta, behoudt rode trui

Wout van Aert heeft de derde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Belg van Visma-Lease a Bike, die al in de rode leiderstrui reed, was in de massasprint in Castelo Branco de snelste. Van Aert trok de sprint relatief vroeg aan en liet zich niet meer inhalen.

Kaden Groves, winnaar van etappe 2 na een massasprint, werd nipt tweede.

Het peloton spaarde de benen in deze derde etappe, de laatste van deze Vuelta met een start en finish in Portugal. De hele middag was het boven de 30 graden en morgen staat de eerste serieuze bergetappe op het programma, dus erg hard werd er niet gefietst.

Spaans kwartet

Al vroeg beproefden enkele avonturiers hun geluk, en daar zaten bekende gezichten tussen. Luis Ángel Maté (Euskatel-Euskadi) en Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) zaten in etappe 2 al in de vroege vlucht en meldden zich in etappe 3 opnieuw.

Beide renners kregen al snel gezelschap van een ploeggenoot, nadat Xabier Isasa (Euskatel-Euskadi) en Unai Iribar (Equipo Kern Pharma) zich bij hen hadden gevoegd in de kopgroep.

Daarmee was de stand van zaken voor enkele uren vastgelegd: een Spaans kwartet op kop, met daarachter een ontspannen trappend peloton dat de vluchters enkele minuten voorsprong toestond. Het liefst rekende het peloton het viertal juist niet in: een nieuwe ontsnapping zou betekenen dat er in de slotfase van de koers hard getrapt moest worden.

Getty Images Ibon Ruiz op kop van de kopgroep

Geheel volgens verwachting werd de kopgroep in de laatste 30 kilometer achterhaald door het peloton, dat zich vanaf dat moment opmaakte voor een massasprint. Vooral de treintjes van Van Aert en Groves streden om de beste positie.

Ondanks een verwoede poging van Victor Campenaerts om op anderhalve kilometer van de streep weg te springen, eindigde de rit met een sprint. Daarin toonde Van Aert zich de sterkste, net voor rivaal Groves.

"Het is nu gedaan met de pret", lachte een tevreden Van Aert direct na afloop. De volgende rit van de Vuelta is een echte bergetappe, waarvan er nog veel zullen volgen in de komende weken.