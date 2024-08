AFP Wout Poels

Poels (36) zet wielerloopbaan voort bij Astana, Alaphilippe naar Tudor

Wout Poels zet zijn wielerloopbaan volgend seizoen voort in dienst van Astana Qazaqstan Team. De Noord-Limburger, die in oktober 37 jaar wordt, komt over van Bahrain-Victorious, waarvoor hij sinds 2020 fietst.

Poels heeft voor één jaar getekend bij de door oud-coureur Alexandr Vinokoerov geleide formatie. Hij is vooral aangetrokken om een rol te kunnen spelen in etappewedstrijden en in de bergen. Volgens zijn nieuwe werkgever kan hij ook meedoen om zeges en podiumplaatsen in de klassiekers en meerdaagse rondes.

Poels hoopt bij het Kazachse Astana, waar ook de Nederlanders Cees Bol en Ide Schelling onder contract staan, zijn droom te kunnen verwezenlijken, geeft hij prijs in het persbericht: "Een etappe winnen in de Giro d'Italia en zo toetreden tot de lijst van renners die etappes hebben gewonnen in alle drie de grote rondes."

Vorig seizoen won de in Venray geboren renner zowel in de Tour de France als de Vuelta a España een rit. Hij heeft ook dagsuccessen in Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië, de Ronde van het Baskenland, het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Polen op zijn naam staan. In 2016 was hij de beste in de klassieker Luik-Bastenaken-Luik.

Alaphilippe naar Tudor

Julian Alaphilippe rijdt komend jaar voor het Zwitserse Tudor van oud-wielrenner Fabian Cancellara. De Fransman (32), wereldkampioen in 2020 en 2021, neemt na een dienstverband van elf jaar afscheid van Soudal-Quick Step. Tudor heeft Alaphilippe tot 2027 vastgelegd.

Alaphilippe wordt niet de enige kopman bij de Zwitserse ProTour-ploeg, die geen WorldTour-licentie heeft en dus afhankelijk is van wildcards om deel te nemen aan de grote rondes. Onlangs trok Cancellara de Zwitser Marc Hirschi aan. Vorige week klopte hij Alaphilippe nog in de Clásica San Sebastián.

Het vertrek van Alaphilippe bij de ploeg van Patrick Lefevere komt niet uit de lucht vallen. De Fransman behaalde veel successen in Belgische dienst, maar de laatste jaren vielen zijn resultaten tegen. Afgelopen winter haalde Lefevere in Belgische media flink uit naar de oud-wereldkampioen. Hij vond dat hij te veel feestte en alcohol dronk en dat hij onder de plak zat bij zijn partner.

In mei won Alaphilippe een etappe in de Giro d'Italia na bijna een jaar droog te hebben gestaan, desondanks werd hij niet opgenomen in de Tourselectie van Soudal-Quick Step.

Hayter naar Quick-Step

Op zijn beurt maakte de Belgische ploeg de komst van Ethan Hayter wereldkundig. De 25-jarige Engelsman komt over van Ineos en tekent voor twee jaar. Hayter soleerde in juni naar de Britse titel op de weg en pakte op de baan onlangs zilver op de olympische ploegenachtervolging in Parijs.