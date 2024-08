Getty Primoz Roglic wint de sprint

NOS Wielrennen • vandaag, 18:01 Belg Van Eetvelt juicht te vroeg, Roglic pakt bergetappe en rode trui in Ronde van Spanje

Primoz Roglic heeft na een bijzonder zware slotklim de vierde etappe van de Vuelta a Espana gewonnen. De Sloveen nam op de Pico Villuercas ook de leiding in het algemeen klassement over.

Lennert van Eetvelt had in de vlakke laatste meters de beste sprint van het overgebleven zevental, maar juichte te vroeg en zag hoe Roglic buitenom kwam en zijn voorwiel als eerste over de streep duwde.

Joao Almeida werd derde en klimt naar de tweede plaats in het algemeen klassement, dat flink werd opgeschud.

Drievoudig Vuelta-winnaar Roglic deed, nadat zijn ploeg vrijwel de hele etappe op kop had gereden, zijn concurrenten pijn op de steilste stroken van de slotklim.

Eerste serieuze test

Na de tijdrit in Lissabon en twee weinig enerverende sprintritten door Portugal stond op de vierde dag de eerste serieuze bergetappe op het programma. In de aan Portugal grenzende regio Extremadura werden de benen getest op vier beklimmingen, het zwaartepunt lag op de slotklim.

Met de Puerto de Cabezabellosa (tweede categorie, 9,2 kilometer à 5,4 procent) en de Alto de Piornal (eerste categorie, 13,8 km à 5,5 procent) vroeg in de etappe, stond een groot deel van het peloton met goede zin aan de start.

In de eerste twintig kilometer werd dinsdag al meer aangevallen dan in de twee voorgaande etappes, die eindigden in een sprint.

Vuelta Profiel van de vierde etappe

Het duurde even voor een groep vluchters daadwerkelijk de ruimte kreeg van de ploegen van klassementsmannen. Uiteindelijk kregen Bruno Armirail, Sylvain Moniquet, Filippo Zana, Pablo Castrillo en Mikel Bizkarra de zegen om op avontuur te gaan.

Moniquet neemt bergtrui over

Op de Puerto de Cabezabellosa en de Alto de Piornal pakte Moniquet de meeste punten, vijftien in totaal. Zo neemt de Belg van Lotto-Dstny de bergtrui over van Luis Ángel Maté, een van de weinige renners die in de relatief vlakke twee en derde etappe in de kopgroep wilde.

Red Bull-Bora-hansgrohe controleerde de voorsprong van het vijftal, de rest was vooral bezig om de lichaamstemperatuur onder controle te houden. Met temperaturen tegen de veertig graden Celsius waren bidons haast niet om aan te slepen in de valleien van Extremadura.

NOS Sylvain Moniquet probeert koel te blijven

EPA Sepp Kuss

NOS Luis Ángel Maté vult de bergtrui met bidons

Ook Wout van Aert, drager van de rode leiderstrui had dienst om zijn ploeggenoten van vloeistoffen en verkoeling te voorzien, hij maakte zich geen illusies om zijn positie in het klassement te verdedigen op de gevreesde slotklim.

Kopgroep valt uiteen

De Puerto de Miravete, de voorlaatste en tevens kortste beklimming van de dag (derde categorie, 8 kilometer à 4,5 procent), maakte een eind aan de samenwerking in de kopgroep. Armirail en Castrillo reden weg maar zagen hun voorsprong slinken richting La Villuerca.

Aan de voet van die berg lag nog een tussensprint, waar Kaden Groves het duelletje met Van Aert won. De Belg is desondanks nog wel leider in het puntenklassement, tevreden liet hij het peloton voorbij rijden. Voor mannen met het postuur van Van Aert zat de dag erop.

EPA Wout van Aert geeft de rode trui op en rijdt morgen in het groen

Op de slotklim werd al snel duidelijk wie er met ambities voor het eindklassement naar de Vuelta is gekomen, en wie daar ook de benen voor heeft.

De eerste kilometers waren voor de meesten nog goed te behappen, maar met nog vijf kilometer voor de boeg, gingen na een afslag naar een zijpad de stijgingspercentages richting de twintig.

Aanvalspogingen van Pavel Sivakov en Felix Gall werden door Roglic onschadelijk gemaakt en tussendoor riep de Sloveen ook Armirail en Castrillo tot de orde. Hij hoopte op de steilste stroken het werk van zijn ploeg te bekronen. Alleen Enric Mas en Lennert van Eetvelt konden de Sloveen in eerste instantie volgen.

Onder anderen Thijmen Arensman, Carlos Rodriguez, Cian Uijtdebroeks, Sepp Kuss en Adam Yates konden niet mee en werden op achterstand gereden.

Sprintje op de top

Gall, Joao Almeida, Matthew Riccitello en Mikel Landa sloten in de iets vriendelijkere laatste kilometers weer aan, waarna de etappe werd beslist in een sprintje. Van Eetvelt (Lotto-Dstny) en Roglic hadden daarvoor de beste papieren.

De Belg had frissere benen en nam de binnenbocht, maar met een hand van het stuur om te juichen, zag hij Roglic er met de winst vandoor gaan.