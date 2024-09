Nederland krijgt na 13 jaar weer eigen tanks

Nederland krijgt weer vijftig eigen tanks. Bronnen in Den Haag bevestigen berichten van NRC dat de tanks zijn opgenomen in de Defensienota die minister Brekelmans (VVD) en staatssecretaris Tuinman (BBB) donderdag presenteren.

Daarmee krijgt ons land weer eigen tanks, de laatste werden in 2011 afgeschaft door het toenmalige kabinet. Nu leaset defensie nog achttien Leopard-tanks van Duitsland.

Een meerderheid in de Tweede Kamer was al langer voorstander van de aanschaf van de tanks. Ook de NAVO is er voorstander van dat ons land weer eigen tanks krijgt.