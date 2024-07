Door Nederland gekochte Leopard 2-tanks deze zomer naar Oekraïne

Oekraïne beschikt binnenkort over veertien extra tanks. De door Nederland en Denemarken gekochte Leopard 2's worden voor het einde van de zomer geleverd. Minister Brekelmans van Defensie heeft dat bekendgemaakt.

De gevechtstanks zijn vorig jaar in totaal voor 165 miljoen euro aangeschaft . De tweedehands voertuigen zijn inmiddels opgeknapt en getest voor gebruik. "Deze tanks kunnen een belangrijke rol spelen voor het Oekraïense leger om zich te verdedigen tegen de Russische troepen", zegt Brekelmans.

De Leopard 2 wordt beschouwd als een van de beste tanks ter wereld. Het is de eerste keer dat Nederland dit moderne type levert aan Oekraïne. Andere NAVO-landen hebben bij elkaar tientallen Leopard 2's beschikbaar gesteld.

Honderd oudere Leopards geleverd

Zowel de Leopard 1 als 2 wordt gemaakt en opgeknapt door de Duitse fabrikant Rheinmetall. Het is een van de Europese defensiebedrijven die sinds het begin van de Russische invasie fors overuren draait:

De Europese wapenindustrie is 'booming'

Kyiv kan de extra lading tanks hard gebruiken. Het Oekraïense leger is in de verdediging gedrukt en kampt met een tekort aan manschappen. Het is onduidelijk hoeveel tanks Oekraïne heeft.