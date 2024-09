ANP Raïsa Schoon (links) en Katja Stam

NOS Sport • vandaag, 10:34 Ook stoppen als beachduo is een optie voor teleurgestelde Stam en Schoon

De beachvolleyballers hebben al een lang seizoen in de benen en het piekmoment - de Olympische Spelen van Parijs - is inmiddels achter de rug. "Je bent een beetje volleybal..."

Raïsa Schoon spreekt bij de NK beachvolleybal in Kijkduin het woord 'volleybalmoe' net niet uit, maar daar komt het wel op neer.

Direct na de Spelen stonden de EK op het programma, vervolgens was er een Elite16-toernooi in Hamburg en afgelopen weekend werd er om de nationale titels gestreden. Schoon en haar partner Katja Stam werden Nederlands kampioen en dat succesje kon het duo goed gebruiken, want het afgelopen seizoen verliep niet helemaal als gehoopt.

Van Stam/Schoon werd veel verwacht in olympisch Parijs, maar het Nederlandse koppel werd in de achtste finales uitgeschakeld. "Er is nog genoeg verbetering mogelijk", vindt de 25-jarige Stam dan ook. "Dus evalueren gaan we absoluut doen."

En dan wordt niet alleen besproken waar de verbeterpunten liggen, ook zullen de twee bekijken of ze wel een duo blijven. "Daar hebben we nog geen duidelijkheid over. Het is geen vanzelfsprekendheid dat we samen doorgaan", vertelt Stam, die sinds 2021 een koppel vormt met Schoon.

Vliegende start

De twee kenden een vliegende start van hun partnerschap. Ze plaatsten zich binnen een jaar voor de Spelen van Tokio en voerden zelfs even de wereldranglijst aan. Maar de podiumplaatsen werden steeds schaarser. Afgelopen seizoen eindigden ze een keer als tweede en een keer als derde in een Elite16-toernooi, de Champions League van het beachvolleybal. Maar regelmatiger vormden de achtste finales of de kwartfinales het eindstation.

3:01 Na zwaar seizoen tijd voor evaluatie bij Stam/Schoon: 'Niet zeker dat we samen doorgaan'

Stam: "Het is goed om te evalueren, maar ook om er wat tijd overheen te laten gaan. We hebben in een trein gezeten die alleen maar doorgaat. Dat maakt het best lastig om nu al een volgende keuze te maken."

Dus kijkt Stam vooral heel erg uit naar haar vakantie. "Ik heb zin om het even van een afstandje te bekijken. Dan komen we vast tot een keuze, waardoor we vol energie de volgende olympische cyclus ingaan."

Brouwer samen met Penninga

Waar bij Stam en Schoon de nodige twijfels doorklinken in hun woorden, staat Alexander Brouwer na het stoppen van zijn beachvolleybalpartner Robert Meeuwsen juist te stralen voor de camera. "Nee, ik mis Robert nog niet", lacht de 34-jarige routinier, die in 2016 samen met Meeuwsen brons won bij de Spelen van Rio.

Nadat Meeuwsen had aangegeven zijn carrière te beëindigen, moest Brouwer op zoek naar een nieuwe partner. Bij de NK werd hij dit weekend geflankeerd door de 26-jarige Ruben Penninga. "Hij was de eerste die contact met me opnam en de eerste van wie ik dacht: daar wil ik een toernooi mee spelen."

NOS Alexander Brouwer (links) met Ruben Penninga bij de NK

En op het zand van Kijkduin bleek het goed te klikken tussen de twee. Ze pakten brons. Maar, volgens Brouwer zegt dat resultaat ook dat ze nog "een weggetje" te gaan hebben om het gat met de olympische teams Van de Velde/Immers en Boermans/De Groot te dichten.

"Misschien zeg ik daar stiekem wel iets meer mee voor de toekomst", doelt hij op een langere samenwerking met Penninga dan alleen tijdens deze NK.

Boermans/De Groot Nederlands kampioen

De nationale titel bij de mannen was voor Stefan Boermans en Yorick de Groot, die ook de vermoeidheid van het lange seizoen langzaamaan begonnen te voelen. "Dan denk je klaar te zijn met de Spelen, komen er nog vier toernooien aan", aldus Boermans.

"Het is een heel druk schema. Het is nog wel te doen, maar er zit wel aan te komen dat we even vakantie nodig hebben."