Collin Veijer raast door de bocht

NOS Sport • vandaag, 12:12 • Aangepast vandaag, 15:17 Moto3-coureur Veijer finisht als tweede in Spanje, Márquez wint eindelijk weer in MotoGP

Moto3-coureur Collin Veijer heeft tijdens de Grand Prix van Aragón knap de tweede plaats gegrepen.

De 19-jarige coureur uit Staphorst leek in Spanje op het verraderlijke circuit Motorland enige tijd op weg naar zijn derde zege in de Moto3-klasse, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Spaanse thuisrijder José Antonio Rueda.

In het algemeen klassement stijgt de Nederlander van de vierde naar de tweede plaats.

Veijer tevreden

Veijer toonde zich bijzonder tevreden met zijn race in Aragón. "Dit was voor mij een moeilijk weekeinde, daarom ben ik heel blij met dit resultaat. Ik had hier heel veel moeite met het circuit, dat is ook de reden waarom ik rustig ben begonnen. Ik wilde kijken waar de mogelijkheden lagen."

Veijer nam zelfs even de leiding in de race, maar bleek uiteindelijk tekort te komen op zijn mediumbanden. "Dat ik hier dan alsnog tweede word, is fantastisch."

Twee maanden geleden eindigde Veijer op dezelfde plek tijdens de TT van Assen. Eerder dit seizoen was hij wel de snelste in Jerez de la Frontera. In 2023 zegevierde hij op het Maleisische circuit van Sepang.

Moeizame start

Voor Veijer, bezig aan zijn tweede seizoen in de Moto3-klasse, leek er in Aragón aanvankelijk geen hoofdrol weggelegd. Hij kende een moeizame start, waarbij hij zich vanaf de de negende positie moest opwerken.

Met twaalf ronden voor de boeg kwam Veijer evenwel op stoom, Hij werkte hij zich zelfs op naar de eerste plek, maar had uiteindelijk geen antwoord op het rijden van leeftijdgenoot Rueda, die voor het eerst in zijn leven een grand prix op zijn naam schreef.

Márquez wint eindelijk weer in MotoGP

In de MotoGP boekte Marc Márquez zijn zestigste GP-zege, maar pas zijn eerste in bijna drie jaar. De laatste keer dat de Ducati-rijder won, was in 2021 bij de GP van Emilia Romagna toen de Spanjaard nog op een Honda reed.

Marc Marquez is in zijn nopjes na zijn eerste zege in bijna drie jaar

Márquez heeft na twee magere jaren de smaak weer enigszins te pakken. Zo werd hij dit seizoen al drie keer tweede en een keer derde. In Alcaniz startte de zesvoudig wereldkampioen (MotoGP) vanaf poleposition.

De Spanjaard was goed weg, bouwde gestaag een voorsprong op en reed de race koelbloedig uit. Jorge Martin eindigde als tweede en nam de leiding in de WK-stand over van de hard gevallen Francesco Bagnaia.