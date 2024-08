ANP

Nederlandse coureur Veijer zet in 2025 stap omhoog naar Moto2-klasse

De Nederlandse coureur Collin Veijer stapt in 2025 over van de Moto3-klasse naar de Moto2. Hij heeft een contract getekend bij Red Bull KTM Ajo. Ook Nederlanders Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder rijden momenteel in de Moto2-klasse.

De 19-jarige Veijer, die afgelopen seizoen namens Liqui Moly Husqvarna derde werd in het klassement, is trots op zijn aanstaande promotie.

"Ik ben superblij dat ik hier heb getekend. KTM is aanwezig in alle GP-klassen en dit is een geweldige stap in mijn carrière", aldus de Staphorster.

KTM is een grootmacht in de motorsport. "Het is zo'n gerenommeerd team en de resultaten uit het verleden spreken voor zich. Het zal zeker niet makkelijk zijn om vanuit de Moto3 de overstap te maken, maar ik zal me goed voorbereiden."

Het nieuwe seizoen in de Moto2 begint in maart. De Grand Prix van Bahrein staat als eerste op het programma.

In aanloop naar de TT van Assen eind juni spraken we met Veijer:

