EPA Collin Veijer tijdens de trainingen op Silverstone

NOS Sport • vandaag, 13:09 • Aangepast vandaag, 14:49 Veijer verliest leiding in laatste ronde Moto3-race, Bastianini wint in MotoGP

Moto3-coureur Collin Veijer is als derde geëindigd in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De MotoGP-race op Silverstone werd gewonnen door de Italiaan Enea Bastianini.

De 19-jarige Veijer was dicht bij de zege, maar werd in de laatste ronde nog gepasseerd. Zelfs in de laatste bochtencombinatie gingen de coureurs nog zij-aan-zij. De Spanjaard Iván Ortolá kwam als eerste over de finish, vlak voor de Colombiaan David Alonso en Veijer.

Veijer startte als tweede op het circuit van Silverstone, waarop Lewis Hamiltonn vorige maand de Formule 1-race won. De Nederlander verloor terrein in de openingsfase en zakte terug naar plek zeven.

Veijer behield wel de aansluiting met de kopgroep, waardoor hij zich later in de race naar voren kon knokken. Bij het ingaan van de laatste ronde lag Veijer eerste, maar in een stevig gevecht om de zege waren Ortolá en Alonso hem net te slim af.

Na tien races gaat Alonso met 199 punten aan de leiding in het klassement. Ortolá volgt met 146 punten en Veijer staat vierde met 131 punten.

Bastianini wint MotoGP

In de koningsklasse, de MotoGP, ging de zege naar Enea Bastianini. Alle motoren waren op Silverstone uitgedost in een klassieke kleurstelling, om het 75-jarig bestaan van het wereldkampioenschap wegrace te vieren.

Reuters Bastianini in de openingsfase van de race

De Italiaan Bastianini in dienst van het fabrieksteam van Ducati, haalde met nog twee ronden te gaan Jorge Martín in.

Martín heroverde wel de leiding in het kampioenschap. De Ducati-rijder van het team van Pramac verloor voor de zomerstop de koppositie in het WK aan Ducati-fabrieksrijder Francesco Bagnaia, toen hij in de slotfase van de Duitse GP in leidende positie ten val kwam.

Op Silverstone pakte Bagnaia bij de start de leiding in de race en zette Martín de achtervolging in. Met nog negen ronde te gaan haalde Martín de regerend wereldkampioen in. Bastianini ging ook voorbij aan teamgenoot Bagnaia en opende de jacht op Martín. Toen de Spanjaard in de voorlaatste ronde wijd ging in de derde bocht, kon Bastianini profiteren en ging hij met de zege aan de haal. Bagnaia eindigde als derde.