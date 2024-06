AFP Colin Veijer

NOS Sport • vandaag, 11:39 Moto3-coureur Veijer grijpt net naast historische overwinning bij TT Assen

Collin Veijer heeft bij de TT van Assen net naast een historische zege gegrepen in de Moto3-race. Voor eigen publiek reed Veijer rondenlang aan de leiding, maar in de allerlaatste bocht ging de Spaanjaard Iván Ortolá aan de 19-jarige Veijer voorbij. David Munoz eindigde als derde.

Veijer begon de race vanaf de derde startpositie. In de eerste omloop verloor hij wat terrein. Hij positioneerde zichzelf in de kopgroep, die bestond uit een man of tien.

Halverwege de race reed Veijer op de tweede positie, achter koploper Ortolá. In de elfde ronde pakte hij de leiding over. Die positie hield hij lange tijd in handen en het gat groeide zelfs tot bijna een seconde, wat erg ruim is voor Moto3-begrippen.

Richting de laatste ronde kwam Ortolá ineens weer dichterbij. Veijer ging tot het uiterste om de Spanjaard achter zich te houden, maar in de allerlaatste bocht werd hij toch verschalkt. Veijer pakte de Spanjaard in de laatste meters nog bijna terug, het verschil op de lijn bedroeg slechts enkele duizendsten van een seconde.

35 jaar geleden

Hans Spaan was 35 jaar geleden, in 1989, de laatste Nederlander die een individuele TT-zege pakte. Dat was in de 125cc-klasse, destijds het derde niveau. Twee jaar later won Egbert Streuer nog in de zijspan, samen met de Engelse Peter Brown als bakkenist.

Veijer won eerder al twee wedstrijden in de Moto3. Vorig jaar was hij de beste in Maleisië, dit jaar won de coureur in het Spaanse Jerez.