NOS Sport • vandaag, 12:29 Veijer daagt WK-leider uit bij TT Assen: 'Kan hem makkelijk bijhouden'

Tienduizenden fans op het TT-circuit in Assen die hem toejuichen als winnaar van de Moto3-race. Dat scenario moet zondag werkelijkheid worden voor Collin Veijer. De 19-jarige Staphorster is derde in de huidige WK-stand en wil niets liever dan dit weekend voor eigen publiek zegevieren.

Dat zit er ook in, weet Veijer. "Alles is mogelijk."

De nuchtere tiener is niet ontevreden over zijn tweede seizoen in de Moto3, na de MotoGP en de Moto2 de derde wegraceklasse in de motorsport. Hij sprokkelt podiumplekken bij elkaar en won dit jaar ook al een grand prix. "Nee, we mogen zeker niet klagen. Maar we staan nog geen eerste, dus er is genoeg te verbeteren."

Veijer is de nummer drie op de ranglijst, met 95 punten. De grote favoriet in de Moto3-klasse in Assen, de Colombiaan David Alonso, gaat met 143 punten stevig aan de leiding in de strijd om de wereldtitel.

Livestream TT Assen bij de NOS Alle races van de TT in Assen zijn zondag rechtstreeks te volgen op NOS.nl en in de NOS-app. Om 11.00 uur is de Moto3-race, om 12.15 uur de Moto2-race en om 14.00 uur de MotoGP-race.

Veijer strijdt op jonge leeftijd dus al mee om de winst. Vorig jaar won hij in zijn debuutseizoen al een grand prix, als eerste Nederlander sinds 1990. Dit jaar pakte hij op het circuit van Jerez in Spanje zijn tweede grote prijs.

Hij vierde die overwinning met een wheelie. "Om als eerste over de streep te komen, dat is het beste gevoel wat er is."

Stomme fout

Toch gaat ook niet alles goed dit seizoen. In de VS op het circuit van Austin, ging Veijer aan de leiding, maar vloog hij hard van zijn motor. En dat met nog vier ronden te gaan.

"Die crash was mijn eigen stomme fout. Ik stuurde wat harder de bocht in dan in de rondes ervoor. En mijn band was al aardig op zijn einde. Om dat dan nog te doen, met een oudere band, was niet heel slim. Ik was aardig chagrijnig, ja. Dat heeft ook nog wel een dag geduurd."

3:19 Moto3-coureur Veijer wil TT Assen winnen: 'Ga altijd voor hoogst haalbare'

En dan is er nog de strijd met Alonso, die dit seizoen veel punten pakt. Toch denkt Veijer hem wel aan te kunnen.

"Hij wordt erg gehypet. Hij is ongelofelijk snel, daar kunnen we niet omheen. Maar in de race kunnen we hem gewoon heel makkelijk bijhouden. Op Mugello (het circuit in Italië, red.) reed ik zelfs het gat helemaal dicht. Nee, hij stijgt er niet met kop en schouders bovenuit, vind ik."

Het verschil tussen beide coureurs zit 'm vooral in de lengte. De 18-jarige Alonso is slechts 1,62 meter, Veijer 1,78 meter. Voor Nederlandse begrippen niet heel groot. Maar in de racewereld is dat vrij lang, zegt hij.

Hoogst haalbare

Ook is hij een stukje zwaarder, het scheelt zo'n vier kilogram. In de Moto3, met lichtere motoren, is dat een nadeel. "Ik kan alleen niet lichter worden", zegt Veijer. "Ik zit al heel laag qua lichaamsvet. Anders word ik heel makkelijk ziek. Daar moet ik mee dealen, dat is dan maar zo."

Hoe dan ook, na zijn zevende plaats van vorig jaar tijdens de TT in Assen wil Veijer dit jaar winnen. "Ik ga altijd voor het hoogst haalbare. Hier ook."