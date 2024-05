Pro Shots Collin Veijer

NOS Sport • vandaag, 12:01 Moto3-coureur Veijer net naast podium in Catalonië, Bagnaia wint in MotoGP

Motorcoureur Collin Veijer is bij de Grand Prix van Catalonië vierde geworden in de Moto3-klasse. De 19-jarige Staphorster reed een sterke race, maar werd in de laatste ronde net van een derde plek weerhouden door de Spanjaard José Antonio Rueda.

Vorige maand won Veijer de Grote Prijs van Spanje in de lichtste klasse van het WK wegrace. Hij staat nog steeds op de derde plaats in het klassement, David Alonso won in Catalonië en is de nieuwe leider.

Kopgroep

Veijer vertrok van de tweede plek en hoorde met zijn Husqvarna vanaf de start bij de kopgroep. De 19-jarige Nederlander pakte regelmatig de koppositie, verspeelde en heroverde die enkele keren. Na twaalf van de achttien ronden reed hij stabiel op de derde plek, waar hij moest zien te overleven met een wat zachtere achterband.

De 18-jarige Alonso en Ivan Ortola streden in de laatste ronde om de eerste twee podiumplaatsen. Voor Veijer werd het een strijd met José Antonio Rueda om plek drie.

Spanje had een goede oogst bij deze race in eigen land. Ortola en Rueda hebben beiden de Spaanse nationaliteit, Alonso groeide in Spanje op, maar racet onder de Colombiaanse vlag.

Bagnaia wint Moto GP

Francesco Bagnaia, de nummer twee van de WK-stand, boekte in de Moto GP zijn derde overwinning van het seizoen en liep vijf punten in op leider Jorge Martín, die tweede werd.

Regerend wereldkampioen Bagnaia startte als tweede en passeerde Aleix Espargaro meteen. Een aanval van Pedro Acosta sloeg de Italiaan nog af, maar in ronde vijf haalde Martín hem wel in.

Acosta sloot aan bij zijn Spaanse landgenoot, maar ging halverwege de race onderuit. Gestaag reed Bagnaia (Ducati) het gat toch weer dicht en met nog vijf ronden te gaan nam hij de koppositie over van Martín (Ducati).

Het was voor de 27-jarige Bagnaia pas zijn eerste GP-zege in Catalonië.