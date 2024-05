AFP Collin Veijer

NOS Sport • vandaag, 11:54 • Aangepast vandaag, 15:44 Veijer pakt derde plaats bij Moto3 op Bugatti Circuit in Le Mans

Motorcoureur Collin Veijer is bij de grand prix van Frankrijk na een spannende race met minieme verschillen derde geworden in de Moto3-klasse. De Colombiaan David Alonso was op het Bugatti Circuit van Le Mans de sterkste, voor Daniel Holgado uit Spanje.

Veijer vertrok van de vijfde plek, maar was niet goed weg op zijn Husqvarna en leverde een plaatsje in. De 19-jarige Staphorster pakte na acht van de 20 ronden voor de eerste keer de koppositie, verspeelde en heroverde die ook enkele keren.

Met minder dan drie ronden voor de boeg voerde Veijer het veld opnieuw aan, maar hij werd even later door Holgado en Alonso gepasseerd.

Derde plaats

Twee weken geleden won Veijer de Grote Prijs van Spanje in de lichtste klasse van het WK wegrace. Hij staat nu op de derde plaats in het kampioenschap.

Veijer noemde zijn start op het befaamde circuit van Le Mans "niet perfect". "Ik kwam een paar keer op kop en probeerde de snelheid erin te houden", vertelde de Nederlander kort na de finish.

"In de laatste ronden kreeg ik het lastiger, misschien had het met de bandenkeuze te maken. Al met al is het gevoel goed over deze race en ben ik blij met weer een podiumplaats."

Martín wint MotoGP

Jorge Martín eiste in Le Mans in de MotoGP alle prijzen op. Na zijn zege in de sprintrace en de poleposition, won de Spaanse Ducati-rijder ook de GP, voor Marc Márquez en Francesco Bagnaia.

Bagnaia was iets vlotter weg dan Mártin en nam na de eerste bochten de leiding. De twee namen, terwijl zowel Pedro Acosta als Marco Bezzecchi al snel van de baan ging, iets afstand van de concurrentie.

Halverwege de race vloog Fabio Quartararo de grindbak in. Mártin wist aan te sluiten bij de twee vooraan. Die drie maakten er tot aan de finish een spannende strijd van. Bagnaia kwam Martín niet voorbij en werd zelf in de slotronde afgebluft door Márquez.