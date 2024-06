Reuters Francesco Bagnaia in actie in Assen

NOS Sport • vandaag, 14:46 Bagnaia wint MotoGP-race op Assen en kruipt richting WK-leider Martín

Francesco Bagnaia heeft bij de TT van Assen zijn derde hoofdrace op rij gewonnen in de MotoGP. De Italiaan van Ducati, die eind mei in Catalonië won en begin juni in Italië, kruipt dankzij zijn zege weer iets dichter bij de Spanjaard Jorge Martín in de strijd om de wereldtitel. Martín heeft 200 punten, Bagnaia volgt op tien punten. Het was ook de derde zege op rij in Assen voor de Italiaan.

Bagnaia, die zaterdag ook al de sprintrace wist te winnen op het TT-circuit, vertrok zondagmiddag vanaf poleposition en was sterk weg bij de start. De Italiaan nam al snel een seconde voorsprong en behield tot aan het einde van de race het initiatief.

Martín bleef volgen en ook zijn tweede plek kwam niet in gevaar. De meeste actie was te zien in de strijd om de plekken daarachter. Maverick Viñales moest heel hard werken om Enea Bastianini van zich af te houden en vier ronden voor het einde moest hij capituleren. Bastianini schoot de Spanjaard voorbij en verzekerde zichzelf zo van een podiumplaats.

Vijfde plaats

Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez eindigde als vierde, maar ook die uitslag kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Samen met de Italiaan Fabio Di Giannantonio en de Spanjaard Pedro Acosta vocht Márquez eerst meerdere mooie duels uit om de vijfde plaats.

Uiteindelijk kwam Márquez als winnaar uit de bus en wist hij het ook Viñales nog even lastig te maken in de laatste ronde. Het lukte hem zelfs om nog in de laatste bochten de vierde plek af te snoepen van zijn landgenoot.

Tot overmaat van ramp moest Viñales nog een plek inleveren nadat hij een straf had gekregen omdat hij buiten de baan was gekomen in de laatste ronde.