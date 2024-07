Verloren race Moto3-coureur Veijer na val, zakt naar vierde plaats WK-stand

Voor Collin Veijer is de Grote Prijs van Duitsland teleurstellend verlopen. De 19-jarige Moto3-coureur startte op de Sachsenring vanaf poleposition, maar was na een vroege valpartij kansloos en werd negentiende.

Veijer lag na zijn tweede plaats van vorige week in Assen drie dagen ziek op bed en gaf voor de race al aan fysiek nog altijd niet in orde te zijn. Desondanks was hij zaterdag de beste in de kwalificatie.

Een dag later ging het na een goede start in de tweede ronde mis; net als vorig jaar in Duitsland gleed hij in leidende positie onderuit. Daarna had Veijer het moeilijk om zich naar voren te werken. De eerste vijftien coureurs krijgen WK-punten, al snel werd duidelijk dat Veijer daar geen aanspraak op kon maken.