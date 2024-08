Doden en tientallen gewonden bij aanval op Charkiv, ook doden in Rusland

Bij een Russische aanval in de stad Charkiv, in het noordoosten van Oekraïne, zijn gisteren volgens de Oekraïense autoriteiten zeven doden gevallen en raakten ruim 70 mensen gewond. In de Russische stad Belgorod vielen volgens Russisch staatspersbureau Ria Novosti gisteren ook doden bij een Oekraïense aanval.