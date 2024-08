Luchtmachtcommandant Oekraïne ontslagen na neerstorten F-16

De Oekraïense luchtmachtcommandant Mykola Olesjtsjoek is door president Zelensky ontslagen. Dat ontslag komt een dag nadat bekend werd dat een F-16- gevechtsvliegtuig is neergestort . De piloot van het toestel kwam daarbij om het leven.

"Ik heb besloten om de commandant van de luchtmacht van Oekraïne te vervangen", zegt Zelensky in een verklaring op Telegram . "We moeten sterker worden en mensen en het personeel beschermen en zorgen voor al onze militairen."

De VS stuurde onlangs zes toestellen naar Oekraïne. Nederland heeft in samenwerking met Denemarken tientallen F-16's toegezegd, waarvan een aantal is geleverd. Het toestel dat maandag is neergestort is het eerste toestel van dit type dat Oekraïne nu verloren heeft.