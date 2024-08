Hordeloopster Visser knap derde bij Diamond League in Rome, Foppen tiende op 5.000 meter

Nadine Visser is bij Diamond League-wedstrijden in Rome knap derde geworden op de 100 meter horden. De 29-jarige atlete kende een uitstekende start, maar aan de streep kon niemand tippen aan Ackera Nugent uit Jamaica.

Visser werd deze zomer vijfde op de Europese kampioenschappen en vierde op de Olympische Spelen. In de Diamond League liep ze pas twee wedstrijden: ze werd vierde in Lausanne en zevende in Chorzów.

Vrijdagavond was ze in het Stadio Olimpico met 12,52 onder anderen Europees kampioen Cyréna Samba-Mayela (zilver op de Spelen) uit Frankrijk te snel af.

De 22-jarige Nugent, die een week geleden ook al zegevierde in Chorzów, zette haar blakende vorm door. Eerder draaide de olympische finale uit op een deceptie, ze kwam drie horden niet over en stapte halverwege de race uit.

Maar aan de snelheid ligt het zeker niet. Zij won in Rome met een tijd van 12,24, de beste tijd van het seizoen en een nationaal record. Masai Russell uit de Verenigde Staten werd tweede in 12,31.

Foppen tiende op 5.000 meter

Vier Ethiopiërs en een Keniaan streden tot in de laatste meters om de winst, uiteindelijk kwam Hagos Gebrhiwet als eerste over de streep (12.51,07), vlak voor zijn landgenoten Yomif Kejelcha en Selemon Barega.

Bijna-wereldrecord op 3.000 steeple

De wereldrecordjacht bij de mannen op de 5.000 meter was aangekondigd, dat was niet het geval op de 3.000 meter steeplechase bij de vrouwen. Toch scheelde het na een hevige strijd heel weinig of de zes jaar oude toptijd van Beatrice Chepkoech (8.44,32) was gesneuveld.