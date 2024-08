Loting Champions League: PSV loot Liverpool en PSG, Feyenoord treft City en Bayern

PSV heeft Liverpool (thuis) en Paris Saint-Germain (uit) geloot in de Champions League, die dit seizoen een nieuwe opzet heeft. Feyenoord treft onder meer Bayern München (thuis) en Manchester City (uit), zo bleek tijdens de loting in Monte Carlo.

Zaterdag schema bekend

Daarna worden alle wedstrijden, zoals gebruikelijk in de Champions League, op dinsdag en woensdag gespeeld. De laatste speeldag van de hoofdfase is op woensdag 29 januari, dan beginnen alle achttien wedstrijden tegelijk. De finale is op 31 mei in München.