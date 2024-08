Getty Wout Weghorst

NOS Voetbal • vandaag, 12:22 Wat voegt Weghorst eigenlijk toe aan Ajax? 'Pusht iedereen tot het maximale' Thomas Markhorst redacteur NOS Sport

Het is alleen nog wachten op de officiële papieren: Wout Weghorst wordt de nieuwste aanwinst van Ajax. De lange spits keert na omzwervingen in Duitsland, Engeland en Turkije na zes jaar weer terug in de eredivisie.

De gemiddelde voetbalvolger zal Weghorst kennen van zijn heldenrol in de WK-kwartfinale in 2022, toen hij met twee late goals een verlenging afdwong tegen Argentinië. Of van zijn goal op het afgelopen EK: Weghorst maakte in de groepsfase tegen Polen de winnende treffer.

Maar er is veel discussie over zijn komst. Wat voegt Weghorst toe aan het huidige Ajax? Past hij wel in Amsterdam?

Zijn oud-trainer John Stegeman en analist en oud-Ajacied Marciano Vink geven hun mening. En we duiken eens in de statistieken van de spits.

Frisheid

Francesco Farioli, de nieuwe trainer van Weghorst bij Ajax, deed deze week op een persconferentie al een boekje open over zijn aanwinst. "We hebben behoefte aan frisheid", zei de Italiaan. "Mentaliteit en instelling liggen aan de basis van ons nieuwe proces."

In dat opzicht is Weghorst de ideale speler, vertelt John Stegeman, die twee seizoenen met een jonge Weghorst werkte bij Heracles Almelo. "Hij had echt een ijzeren wil om te slagen, daar was hij iedere dag mee bezig", vertelt Stegeman.

"Hij brengt een bepaalde discipline en mentaliteit mee, die denk ik heel erg prettig is. Je hebt graag winnaars in je elftal en Wout... dat is een winnaar pur sang", stelt Stegeman. "Maar ik denk ook dat hij goed past in de speelwijze van Farioli met het hoge druk zetten, dat zijn facetten die Wout prima beheerst."

Dat onderschrijft ook Marciano Vink, oud-speler van onder meer Ajax en PSV en tegenwoordig voetbalanalyticus voor sportzender ESPN. "Ik denk dat Weghorst een bepaalde 'competitie' kan brengen in het elftal. En als je naar de cijfers kijkt, dan is hij enorm goed in het druk zetten. Dat komt echt door zijn werkethos."

In de top van het EK

De cijfers van statistiekenbureau Opta geven Stegeman en Vink gelijk. Op het afgelopen EK in Duitsland registreerde Opta hoe vaak spelers hun tegenstander onder druk zetten, en op dat onderdeel hoorde Weghorst bij de drie actiefste spelers op het toernooi.

Liefst 135 keer oefende Weghorst druk uit op de helft van de tegenstander, wat betekent dat hij ofwel een poging deed om de bal te veroveren, ofwel een pass van een tegenstander probeerde onmogelijk te maken. Dat deed hij in slechts 134 speelminuten, wat betekent dat hij omgerekend 90,7 keer per 90 minuten druk zette. Een hoog gemiddelde, dat door slechts twee spelers op het EK werd overtroffen.

Los van zijn voetballende inbreng, zal Weghorst met zijn ervaring ook een rol moeten spelen in de kleedkamer. Stegeman denkt dat de spits dat wel zal lukken. "Hij was bij Heracles niet altijd alleen maar met zichzelf bezig, maar ook enorm met ploeggenoten om het maximale eruit te halen met elkaar."

"Dat deed hij met iedereen. Hij was niet altijd makkelijk voor iedereen, en dat leverde wel eens wrevel op. Je krijgt bij hem nooit de tijd om rustig aan te doen, hij pusht iedereen tot het maximale en dat kan wel eens irritatie opwekken. Maar daardoor krijg je wel een bepaalde mentaliteit in je elftal."

Maar of Weghorst een van de leiders van Ajax kan worden? "Tsja, je hebt leiders op verschillende manieren", zegt Vink. "De een heeft een aanvoerdersband, de ander is op de achtergrond actief in de kleedkamer. Als je een Ajax-spits als Huntelaar neemt: die is nooit echt een leider geweest, maar was wel een echte machine op het veld."

Drie spitsen

Het wordt hoe dan ook druk voorin bij Ajax. Naast Weghorst heeft de club ook de beschikking over Brian Brobbey en Chuba Akpom in de spits, terwijl jongeling Julian Rijkhoff vorig seizoen ook op de deur klopte. Zij kunnen zeker niet allemaal spelen, dus is Vink kritisch.

"Ik snap de logica niet met drie spitsen, waarvan Brobbey en Akpom al bewezen hebben op eredivisieniveau prima uit de voeten te kunnen. Mijn vraag is eigenlijk: waarom gaat Ajax, als ze een beperkt budget hebben, niet op zoek naar een creatieve middenvelder?"

Ook Stegeman is benieuwd wie uiteindelijk de eerste spits van Ajax wordt. "Ajax is een club die ook altijd in de breedte versterkingen zoekt. Ze gaan voor twee goede spitsen, dus misschien verkopen ze er nog een", denkt hij hardop. "Misschien dat Kroes (technisch directeur van Ajax, red.) nog voorsorteert op een vertrek van iemand. En anders heeft Ajax een luxe met drie gretige spitsen."

ANP Brobbey lost Weghorst af bij een interland van Oranje tegen Griekenland in 2023

Of het huwelijk tussen Ajax en Weghorst een succes wordt, is vooralsnog niet te voorspellen. "Niemand weet het...", zegt Vink. "En als je zegt dat je het weet, dan klets je uit je nek want dat kan niet."

Zeker is in ieder geval dat Weghorst alles zal geven, zoals hij zijn hele carrière al heeft gedaan. "Het is hem allemaal niet aan komen waaien", zegt Stegeman. "Hij heeft er heel hard voor moeten knokken om te zijn waar hij nu is. Het is hartstikke mooi om te zien hoe ver hij het heeft geschopt."

"Zijn grootste wapen is altijd zijn mentaliteit geweest. Voor alle kinderen die voetbal kijken is dat een mooie les: als je je met zo'n mentaliteit inzet, kun je heel ver raken in je voetbalcarrière", besluit Stegeman lovend.