Ajax en Burnley akkoord over transfer Weghorst, vandaag medische keuring

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Burnley om spits Wout Weghorst over te nemen, zo melden bronnen binnen de club aan de NOS.

De 39-voudig Oranje-international wordt woensdag in Amsterdam verwacht voor een medische keuring en kan een contract tekenen tot medio 2026.

De Italiaanse trainer Francesco Farioli heeft op dit moment twee spitsen tot zijn beschikking. Chuba Akpom was afgelopen seizoen nooit een vaste waarde, maar maakte afgelopen donderdag een hattrick tegen Jagiellonia Bialystok in de Europa League.

Brian Brobbey kan op dit moment nog niet op een basisplaats rekenen. Farioli acht hem na het EK en zijn vakantie nog niet fit genoeg. De 22-jarige spits kon naar Nottingham Forest, maar kamp-Brobbey laat weten dat dat geen optie is voor hem.

Of Akpom of Brobbey na de komst van Weghorst (32) zal vertrekken, is onduidelijk. Weghorst werd de afgelopen seizoenen verhuurd door Burnley. Eerst aan Besiktas, daarna een halfjaar aan het Manchester United van Erik ten Hag.