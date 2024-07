NOS Voetbal • vandaag, 10:43 Spits Akpom over Engeland, Farioli en transfer: 'Niet nog een jaar op de bank bij Ajax'

"Aaah!" Chuba Akpom slaakt een harde zucht als hem wordt gevraagd naar de verloren EK-finale van Engeland tegen Spanje (2-1). "Ik ben erg teleurgesteld", aldus de Engelse spits van Ajax. "Maar de betere ploeg heeft gewonnen, eerlijk is eerlijk. Spanje, het beste team van het toernooi, verdiende de winst."

"Ik was eigenlijk helemaal vol vertrouwen over de kansen van de Engelse ploeg. Ik dacht echt dat ze het deze keer zouden redden. Maar het was niet voorbestemd, helaas, volgende keer beter..."

1:40 Akpom over nieuwe Ajax-trainer Farioli: 'Hij is erg fanatiek, als een extra speler op het veld'

Akpom is met Ajax neergestreken in Wageningen voor een trainingskamp. Volgende week donderdag wacht al de tweede voorronde van de Europa League. Tegenstander is Vojvodina.

De 28-jarige spits kijkt met vertrouwen vooruit naar de wedstrijden tegen de Servische club. Volgens hem waait er na een van de slechtste seizoenen in de clubhistorie een "compleet frisse wind" met de komst van de nieuwe coach bij Ajax, Francesco Farioli.

"Je voelt de positieve vibe die hij hier heeft gebracht. Volgens mij hebben alle jongens er tot nu toe veel plezier in. We hebben ons de afgelopen maand al erg goed vermaakt."

Erg fanatiek

Farioli is flink aanwezig op het trainingsveld, roert zich vanaf dag één, zit er bovenop. "Ja, dat kun je goed zien", lacht Akpom. "Langs het veld tijdens de wedstrijd, hij is erg fanatiek. He's into it. Ik vind dat erg leuk, het voelt alsof hij niet alleen de manager is, maar onderdeel is van het team. Als een extra speler op het veld. Ik zie dat als iets heel positiefs."

Bovendien heeft de 35-jarige Italiaanse trainer een duidelijke speelstijl voor ogen. "De coach is heel erg nauwkeurig in de manier waarop hij wil opbouwen. Er is echt een structuur en iedereen moet zich ook aan die structuur houden, aan de tactiek. Verdedigend weten we ook wat we willen, we willen de bal 'hoog op het veld' veroveren. Ja, de filosofie is vrij duidelijk eigenlijk."

Hij geeft wel toe: "We zijn er nog niet voor de volle 100 procent, maar we worden elke dag weer beter. Het heeft tijd nodig, dat is ook normaal."

Akpom durft zelfs zover te gaan dat de komst van Farioli zijn spel ten goede komt. "Hij wil dat ik veel meedoe in balbezit en hoog druk zet. Daar ben ik blij om." De spits moet dus wat meer uitzakken, in plaats van voorin wachten op de bal. "Maar het draait allemaal om balans. De coach wil dat ik altijd in connectie sta met de rest van de ploeg."

1:54 Ajax-spits Akpom: 'Niet nog een jaar op de bank zitten als tweede spits'

Vorig seizoen kwam Akpom over van Middlesbrough voor zo'n twaalf miljoen euro. Hij was lang niet altijd basisspeler, vaak kreeg Brian Brobbey de voorkeur in de spits. Toch scoorde Akpom regelmatig, met elf goals in de eredivisie en drie in de Europa League. "Ik probeerde belangrijk te zijn in de minuten die ik kreeg. Dat is het enige wat ik kon doen. Professioneel blijven en er het beste van maken. Daar ben ik tevreden over."

Nu hoopt Akpom belangrijk te zijn voor de nieuwe ploeg van Farioli: "Ik zou erg graag onder deze nieuwe trainer blijven werken."

Maar hij weet ook: niets is grilliger dan de transfermarkt in het voetbal. En Ajax moet eerst spelers verkopen om te kunnen kopen. De Amsterdammers maakten gisteren de komst van hun eerste zomertransfer bekend: rechtsbuiten Bertrand Traoré, die transfervrij overkomt van Villarreal.

Buiten het veld

Is Akpom soms een van die spelers die moet worden verkocht? "Om eerlijk te zijn weet ik niet wat de situatie precies is. Wat ik heb geleerd in de loop van mijn carrière is om gewoon te blijven focussen op het voetbal. Als je gaat nadenken over dingen buiten het veld, dan raak je afgeleid. Dus ik weet niet of ik hier volgende week of aan het eind van de transferwindow nog ben. Maar elke dag dat ik naar de club kom, train ik alsof ik hier dit seizoen zal blijven."

Pro Shots Chuba Akpom

Naar verluidt is Ajax druk in de weer om Oranje-international Wout Weghorst aan te trekken. "Als hij kan komen, dan is hij meer dan welkom", zegt Akpom. "En dan weet ik ook zeker dat hij het hier goed zal doen. Hij zou een goede aanvulling voor de ploeg zijn."

Maar hoe ziet Akpom zijn eigen toekomst? "Ik wil onderdeel uitmaken van een team dat mij nodig heeft. Ik denk niet dat ik nog een jaar op de bank kan zitten als tweede spits. Als ik dit jaar meer betrokken word in de wedstrijden, dan blijf ik graag hier. Als dat niet het geval is, dan is het misschien tijd om verder te kijken. We zullen zien."