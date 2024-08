Komst Weghorst gaat volgens Farioli niet ten koste van Brobbey, Berghuis geblesseerd

Steven Berghuis ontbreekt donderdagavond in de Europa League-return van Ajax tegen Jagiellonia Bialystok. Berghuis raakte dinsdag geblesseerd op de training. Het is nog onduidelijk hoe lang hij is uitgeschakeld. Berghuis is woensdagochtend onderzocht.

De Italiaanse coach ging ook in op de ophanden zijnde komst van spits Wout Weghorst. "Hij is nog niet van Ajax, dus ik wacht nog om over hem te spreken. Ik weet wel dat hij heel graag naar Ajax wil komen. Het is wachten op de officiële papieren."

Bergwijn

Farioli is enthousiast over de laatste trainingen van Ajax. "De afgelopen twee sessies waren fantastisch. Het ritme, de intensiteit, de honger. Deze week ging alles in een nog hogere versnelling. Er zijn nog wel wat individuele gevallen waar we goed mee om moeten gaan, maar we zitten op het juiste pad. Wat me heel blij maakt is dat ik heel veel energie terugkrijg van de spelers. We speelden een wedstrijdje van twaalf minuten. Ik kon eruit stappen en popcorn erbij pakken, want het was geweldig."