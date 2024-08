A2 bij Utrecht tijdens extra druk weekend opnieuw dicht

"Van alle weekenden waarbij we vanaf donderdagavond werken, is dit het allerdrukste weekend", zegt Rijkswaterstaat. "Cijfers uit het verleden laten zien dat er deze vrijdag zo'n 15 procent meer verkeer op de weg is. Dat kan zomaar twee uur extra file opleveren." Dat komt volgens Rijkswaterstaat vooral omdat de zomervakantie in het midden van het land al voorbij was en daar de sportclubs en scholen weer zijn begonnen en de regio Noord terugkeert van vakantie.