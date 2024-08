ANP Drukte bij Utrecht

NOS Nieuws • vandaag, 13:59 • Aangepast vandaag, 20:13 Files rond Utrecht langzaam opgelost na nieuw A2-verkeersinfarct

De hele middag en een deel van de avond was het opnieuw extreem druk rond Utrecht op de wegen naar het zuiden. De ANWB sprak vanmiddag van een verkeersinfarct. Inmiddels zijn de meeste files opgelost en is het alleen op sommige plekken nog langzaam rijden.

De A2 is net als vorig weekend afgesloten voor werkzaamheden van knooppunt Oudenrijn tot knooppunt Everdingen en omrijders kwamen ook vandaag op vrijwel alle nabijgelegen wegen in de file terecht.

Rond 18.30 uur stonden er nog files op de snelwegen A2, A27 en A12 die langs of door Utrecht lopen en op de provinciale en lokale wegen bij Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Houten. Ook buiten de regio Utrecht liepen vanmiddag noord-zuidroutes vast, zag de ANWB. Zo werd het later in de middag ook druk op de A4 door verkeer dat omreed via Rotterdam.

Situatie in Nieuwegein

Vorige week werd het een chaos in Nieuwegein, doordat navigatiesystemen automobilisten door die plaats stuurden. Het verkeer in de gemeente stond urenlang vast.

Nieuwegein heeft dit weekend maatregelen genomen. Zo staan verkeerslichten anders ingesteld zodat ze op een goede manier het verkeer doseren. Ook sluit de gemeente korte tijd sommige wegen helemaal af om ervoor te zorgen dat het verkeer elders kan doorstromen.

Een bewoner van de Nieuwegeinse wijk Fokkesteeg liet vanmiddag aan de NOS weten "dat het voor de tweede keer een totale chaos was" in zijn wijk. "Er is geen doorkomen aan voor brandweer of ambulance."

Wim Meeuwsen/NOS Ooggetuige Veel sluipverkeer in de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein

Minister Madlener van Infrastructuur benadrukte vanmiddag dat er voortdurend overleg is over de situatie, ook met de lokale overheden, en dat er al veel maatregelen zijn genomen. "We willen er echt voor zorgen dat het niet meer zo uit de hand loopt dat mensen daar urenlang vaststaan."

Hij voegde eraan toe dat de toestand na elk weekend wordt geëvalueerd. Madlener zei verder dat de afsluiting van de A2 nog een paar weekenden duurt, dat de klus eind september klaar moet zijn en dat de werkzaamheden op schema liggen. Hij benadrukte dat het om de renovatie van de drukste weg van Nederland gaat.

De minister zei ook dat er bewust voor gekozen is om de operatie "kort maar krachtig" te laten zijn, maar dat de overlast niet moet leiden tot onacceptabele situaties.

Druk bij de pont

Het advies van Rijkswaterstaat blijft om de wegen rond Utrecht en Nieuwegein te mijden en alternatief vervoer zoals de trein te gebruiken.

Maar dat advies kwam voor deze mensen te laat:

0:45 Deze automobilisten zijn opnieuw gevangen in de filefuik van Nieuwegein

Veerdienst Schoonhoven-Gelkenes merkte ook dat er gewerkt wordt aan de A2. "Vorige week was het ook bij ons chaos en liepen de wachttijden flink op", zegt een woordvoerder van de veerdienst.

"We hebben daarom de veerpont, die normaal gesproken alleen in de spits vaart, twee uur eerder laten beginnen met varen. Dat was nog niet makkelijk vanwege de vakantieperiode. Door de extra inzet lijkt de drukte vooralsnog te behappen", zegt hij.

Vrijdagen relatief rustig

Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, denkt dat goed is nagedacht over de gekozen tijden van de werkzaamheden. "Ik heb de data niet gezien, maar het zou mij verbazen als Rijkswaterstaat niet meerdere scenario's heeft onderzocht."

Een alternatief had kunnen zijn om op de vrijdagen geen onderhoud te plegen, zegt Van Wee. "Maar dan duren de werkzaamheden wel langer en we weten op zich al: de vrijdagen zijn relatief rustige dagen. Met name na de coronacrisis werken mensen dan vaker thuis. Natuurlijk is de wegafsluiting vervelend voor mensen die vrijdag de weg op moeten, maar als je dan toch een werkdag moet kiezen, snap ik wel dat gekozen is voor deze dag."