NOS Nieuws • vandaag, 18:33 Vastgelopen Nieuwegein wil dat afsluiting A2 volgend weekend 'heel anders' verloopt

Nieuwegein liep gisteren compleet vast door wegwerkzaamheden op de A2. De stad pal onder Utrecht had last van sluipverkeer dat de file op de snelweg probeerde te ontwijken of door hun navigatiesysteem door Nieuwegein werd gestuurd. Sommige mensen stonden drie tot vijf uur stil in Nieuwegein.

"Ik ben echt geschrokken dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen", zegt burgemeester Marijke van Beukering van Nieuwegein. "Dit moet volgend weekend echt heel en heel anders."

Vijf weekenden lang is de A2 van donderdagavond tot maandagochtend afgesloten tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen vanwege groot onderhoud. In het eerste weekend ging het gisteren direct mis. De drukte begon al rond het middaguur en in de spits liep het volledig vast. Pas rond 23.00 uur 's avonds kwam er weer wat beweging in het verkeer in de stad.

Koekjes uitdelen

Omwonenden begonnen spontaan drinken, koekjes en eten te brengen naar de mensen die vaststonden en stelden hun toiletten beschikbaar voor mensen met hoge nood. Later sprong ook de gemeente Nieuwegein bij. Die stuurde medewerkers met koeken en water naar de filerijders.

Met hulp van boa's heeft de gemeente kruispunten vrijgemaakt zodat de tram kon blijven rijden en het ziekenhuis bereikbaar bleef. "Je moet er niet aan denken dat hulpdiensten niet kunnen komen bij mensen die echt hulp nodig hebben", aldus de burgemeester.

ANP Verkeer staat vast op de A27 bij Utrecht

De A2 is dicht omdat er groot onderhoud nodig is aan het asfalt. De bestaande toplaag wordt vervangen door een stillere variant. Vooraf was gewaarschuwd dat dit zou kunnen leiden tot vertragingen van ongeveer een uur.

"Gisteren is dat iets meer geworden vanwege de complicerende factor dat het regende", zegt Johan de Boer van Rijkswaterstaat. "In Nederland kunnen we op bepaalde trajecten goed omleiden, en dat is hier ook gebeurd, maar het is gewoon druk. Eigenlijk is het gewoon een kransslagader die je afsluit en dat moet je normaal gesproken niet willen, maar het kan nu even niet anders."

Maandag evalueren Rijkswaterstaat en de gemeente het afgelopen weekend en kijken ze hoe en of de problemen van gisteren de komende weekenden te voorkomen zijn. Daarbij moet ook vooral gekeken worden naar de navigatiesystemen, vindt Van Beukering. "Dat mensen niet deze kant op worden geleid als het hier echt helemaal vaststaat."

Niet op een werkdag

Rijkswaterstaat zegt te zullen proberen om de weggebruikers nog beter te informeren over de files die kunnen ontstaan vanwege de werkzaamheden op de A2. "Dat ze beter een ander traject kunnen kiezen, op een andere manier kunnen reizen of thuiswerken", aldus De Boer.

Burgemeester van Beukering kan daar weinig mee. "Ik doe echt een oproep. Mijn gemeente is een gemeente waar echt ongelooflijk veel bedrijven zijn. Zowel logistiek als distributiecentra. Die mensen kunnen niet thuiswerken. Dus ga alsjeblieft niet op een werkdag onze gemeente op slot doen door op deze manier de snelweg af te sluiten."

De werkzaamheden op de A2 duren tot 30 september.