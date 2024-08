Filerijders Nieuwegein krijgen eten van gemeente, druk door werkzaamheden A2

De situatie in Nieuwegein was het ergst rond de spits, maar 's avonds was het volgens de gemeente nog steeds druk. Sommige mensen waren volgens de woordvoerder wel drie uur langer onderweg. Door de werkzaamheden liep het verkeer rond Utrecht vrijdag een groot deel van de dag "compleet vast", zei de ANWB eerder op de dag.

De komende vijf weken is de A2 richting Den Bosch tussen de knooppunten Oudenrijn en Everdingen aan het einde van de week gesloten. De wegafsluitingen staan in de weekenden gepland om overlast van de werkzaamheden te beperken.

De weg is dicht omdat er groot onderhoud nodig is aan het asfalt. De bestaande toplaag wordt vervangen door een stillere variant. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om thuis te blijven of op een andere manier te reizen. Verkeer dat toch de weg op gaat, wordt omgeleid via de A12 en A27.